A Apple tem um ecossistema que se estende para lá do hardware, do software e dos serviços. A empresa aposta na investigação e na engenharia para os seus próprios chips e outros componentes. Paulatinamente, os dispositivos estão menos dependentes de marcas que fabricam "as tecnologia para todos". Aliás, os Apple Silicon são disso um exemplo. Agora o alvo são as baterias. A Apple quer ter as suas próprias baterias, com um desempenho superior às de todos os seus concorrentes.

iPhone 17 poderá ser o primeiro com baterias "Made by Apple"

A Apple está a trabalhar para desenvolver uma bateria de fabrico próprio com um desempenho significativamente melhor do que as alternativas da indústria. Fontes coreanas afirmam que o plano da Apple está centrado em 2025, altura em que se espera que um iPhone com esta bateria de fabrico próprio esteja disponível no mercado pela primeira vez.

De acordo com o Etnews, a Apple está à procura de uma nova composição que difere da que está a ser utilizada pelos principais distribuidores de baterias. O objetivo é criar uma bateria própria com um desempenho superior num tamanho que não comprometa a estrutura interna do dispositivo.

Segundo a fonte, estão a fazer experiências com nanotubos de carbono (CNT), um material condutor capaz de melhorar o desempenho das baterias. Este material já foi utilizado em dispositivos como os auscultadores. Também foram utilizados na implementação de ecrãs flexíveis e até já foi feita investigação sobre como criar músculos artificiais a partir deles.

A principal caraterística dos CNT é a sua elasticidade, bem como as suas propriedades condutoras muito interessantes. Para além desta investigação sobre os CNT, fontes sugerem que a Apple poderá optar por utilizar silício em vez de grafite para conseguir uma maior capacidade energética no mesmo espaço.

Segundo estes relatórios, a empresa de Cupertino está convencida de que os próximos passos da realidade mista e do metaverso estão a aumentar a procura de baterias de alto desempenho. A Apple tem estado a trabalhar no desenvolvimento das suas próprias baterias desde 2018, sendo 2025 o ano em que as veremos pela primeira vez no mercado.

Neste novo arranque das baterias, os iPhones seriam os primeiros dispositivos a implementar esta nova tecnologia. Assim, se o calendário habitual for seguido, o iPhone 17 seria um antes e um depois em termos de duração da bateria.