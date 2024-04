iOS 18: quando chegará a versão beta e a beta pública

O iOS 18 marcará a atualização anual do software do iPhone da Apple para 2024 e estará repleto de alterações. A atualização foi descrita como uma das maiores de sempre para o iPhone. Haverá novos recursos de IA e mudanças de design importantes, além de novas opções de personalização.

Em novembro, a Bloomberg informou que a Apple fez uma pausa de uma semana no desenvolvimento de novos recursos para o iOS 18 para corrigir bugs. Isso foi feito após a conclusão da compilação do “primeiro marco” do iOS 18. Normalmente, a Apple começaria imediatamente a trabalhar no segundo marco, mas este ano, fez uma pausa de uma semana para resolver os primeiros bugs e problemas.

Este atraso, no entanto, é improvável que tenha um impacto significativo no iOS 18 em termos de novos recursos e data de lançamento. Em vez disso, foi simplesmente a Apple a fazer uma pausa precoce para garantir que o iOS 18 fosse desenvolvido numa base tão estável quanto possível.

Quando é que o iOS 18 será lançado?

O iOS 18 será provavelmente anunciado na WWDC 2024, que terá lugar durante a primeira ou segunda semana de junho. Em seguida, será disponibilizado aos programadores para testes beta. Uma versão beta pública será provavelmente lançada em julho de 2024, seguida de um lançamento para o público em geral em setembro.

Aqui está um resumo das datas de lançamento recentes do iOS:

iOS 17: 17 de setembro de 2023

iOS 16: 12 de setembro de 2022

iOS 15: 20 de setembro de 2021

iOS 14: 16 de setembro de 2020

iOS 13: 19 de setembro de 2019

iOS 12: 17 de setembro de 2018

iOS 18: Quais dispositivos serão compatíveis?

Uma das maiores dúvidas todos os anos é quais dispositivos serão compatíveis com a nova versão do iOS. Este ano, o rumor é que a Apple tem boas notícias para os donos de iPhone.

De acordo com uma conta anónima no Twitter, o iOS 18 será suportado por todos os mesmos dispositivos que o iOS 17:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2.ª geração)

iPhone SE (3ª geração)

A revolução da Inteligência Artificial

A Apple terá sido apanhada “de surpresa” pela súbita ascensão de ferramentas de IA como o ChatGPT, o Google Bard e o Microsoft Copilot. Como tal, a empresa está alegadamente a trabalhar numa vasta gama de novas funcionalidades de inteligência artificial para iOS.

Na verdade, o próprio CEO da Apple, Tim Cook, prometeu que a Apple tem novos recursos de IA chegando este ano. Durante a mais recente reunião de apresentação de receitas da Apple, Cook referiu que a Apple gasta uma “quantidade enorme de tempo e esforço” em tecnologias de inteligência artificial, e a empresa está “animada para partilhar os detalhes desse trabalho em andamento ainda este ano.

Em outubro, Mark Gurman, da Bloomberg, fez um resumo detalhado de alguns dos objetivos da Apple para IA no iOS 18. O relatório descreveu que “há um decreto” dentro da Apple e da equipa de software de Craig Federighi para preencher o iOS 18 “com recursos executados no grande modelo de linguagem da empresa”.

O que se tem falado de IA no iOS 18?

Segundo alguns indícios, uma versão renovada da Siri será mais inteligente e capaz de tirar proveito de um novo sistema de IA que incorpora a tecnologia de grande modelo de linguagem (LLM). Integração de IA na aplicação Mensagens que pode “responder a perguntas e completar frases automaticamente”.

Também vieram à luz novas funcionalidades de IA para a plataforma Apple Music. A ideia será criar “listas de reprodução geradas automaticamente”. Integração de IA generativa nas aplicações iWork, incluindo o Keynote e o Pages.

Também se falou na adição de funcionalidades de IA generativa ao Xcode para permitir aos programadores “criar novas aplicações mais rapidamente”.

Bom, nem todos estes novos recursos estarão necessariamente vinculados ao iOS 18 ou prontos para serem enviados como parte do iOS 18. O objetivo aparente da Apple, no entanto, é preencher o iOS 18 com o maior número possível de recursos de IA.

Além disso, alguns meios de comunicação americanos deram a saber que a Apple está em conversações com a Google sobre a possibilidade de licenciar o seu conjunto Gemini de modelos de IA generativa. O relatório explica que a Apple está especificamente à procura de uma parceria em modelos de IA generativa baseados na cloud.

Outras funcionalidades continuariam a ser alimentadas pelos modelos da própria Apple no dispositivo.

Suporte RCS

A Apple fez um anúncio surpresa em novembro: O suporte para RCS vai chegar aos iPhones algures em 2024.

O RCS, ou Rich Communication Services, é o sucessor do SMS e do MMS. Irá trazer uma série de funcionalidades ao estilo do iMessage para as mensagens de texto entre utilizadores do iPhone e do Android.

O RCS irá desbloquear coisas como recibos de leitura, indicadores de escrita e suporte para o envio de imagens e vídeos de alta qualidade para conversas entre dispositivos iPhone e Android.

Também dará aos utilizadores a possibilidade de partilharem a sua localização com outras pessoas nas conversas de texto. Ao contrário do SMS normal, o RCS também pode funcionar através de dados móveis ou Wi-Fi.

O texto específico da Apple é que o RCS estará disponível no iPhone “mais tarde no próximo ano” através de uma atualização de software. Isto parece sugerir que a funcionalidade poderá ser incluída como parte do iOS 18.

Novas opções de personalização

Após a adição de widgets da tela inicial com o iOS 14 em 2020, a Apple supostamente tem mais mudanças no ecrã inicial reservadas para o iOS 18. De acordo com alguns indícios, o iOS 18 incluirá uma nova personalização para o ecrã inicial do iPhone.

Em particular, rumores dizem que a Apple permitirá que os utilizadores coloquem livremente ícones de aplicações no seu ecrã inicial pela primeira vez. Isto significa que os utilizadores do iPhone poderão libertar-se da grelha do ecrã inicial e criar espaços entre widgets e ícones de aplicações.

O que mais poderemos esperar?

A Bloomberg descreveu o iOS 18 como sendo a atualização mais “ambiciosa e atraente” da Apple em anos. A atualização é considerada “inovadora” dentro da Apple e cheia de “novos recursos e designs importantes, além de melhorias de segurança e desempenho”.

A partir de agora, não está claro o que mais o iOS 18 pode incluir. A adição de novos recursos importantes de IA certamente atenderia à descrição “ambiciosa e atraente” do iOS 18.

Toggle text goes here.