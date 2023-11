Fuzzy Feelings: o filme de Natal da Apple de sentimentos difusos

A história é uma história como muitas que se perfilam nesta época de Natal. Contudo, a essência do vídeo tem como protagonistas um iPhone 15 Pro Max e um MacBook Air.

As ferramentas do filme de Natal da Apple

A Apple estreou o seu anúncio anual de férias para a época de 2023, ou "Holiday Film". Este vídeo da Apple de 2023, intitulado "Fuzzy Feelings", segue alguns dos típicos contos de Natal.

A história centra-se numa jovem mulher que parece não gostar muito do seu patrão, um homem mais velho, que aparece como um patrão estereotipado.

Todas as noites, ela vai para casa para realizar fantasias de vingança contra o homem, que não parece ser de muitos amigos. A jovem cria animações em stop-motion (quadro-a-quadro) do seu patrão a sofrer vários atos de "puro azar"... que ela tempera com laivos de violência e infortúnios, desde ser atropelado por um carro, até ser eletrocutado.

Eventualmente, os seus sentimentos pelo patrão mudam, depois de este lhe dar o que parece ser um presente de natal. Umas meias tecidas à mão. Isso traz-lhe mais combustível à imaginação para voltar a criar as suas animações, mas agora o sentimento de vingança está menos presente e acaba por ser até simpática com a personagem.

A vida segue e ela descobre que afinal... o homem é apenas um humano sozinho, abandonado de companhia. E entra aqui todo o espírito de uma época marcada pela amizade e fraternidade.

O texto que acompanha o vídeo no YouTube diz:

A criatividade tem o poder de mudar a forma como nos vemos uns aos outros e ao mundo. Por vezes, ver as coisas através de uma nova lente pode fazer toda a diferença. You make the holidays.

O interessante neste trabalho é que a Apple refere que a animação em stop-motion foi gravada num iPhone 15 Pro Max e editada num MacBook Air.

E no canal da empresa de Cupertino está um outro vídeo, por trás das cenas, onde mostra todo o trabalho de criatividade para filmar as cenas do próprio filme: