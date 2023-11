A IA da Microsoft também já está a chegar ao Terminal do Windows 11

A Microsoft prometeu integrar a IA no Windows 11 e em muitos dos seus produtos. Quer dar uma autonomia grande aos utilizadores e permitir que estes tenham automatismos e acesso a mais informação. A novidade agora é a chegada da IA da Microsoft ao Terminal do Windows 11.

A Microsoft parece estar a apostar de forma muito firme na IA, mesmo que fornecida pela OpenAI. A empresa começou por focar-se no browser e no seu motor de pesquisa, alargando depois esta oferta para o Copilot, que colocou no Windows 11 e até no Windows 10.

Este alargamento da disponibilidade da IA pela Microsoft não deverá ficar por aqui e há muito mais software que deverá ter acesso a esta novidade. As possibilidades são quase infinitas e há muito para oferecer aos utilizadores em termos de automatismos e controlo das funcionalidades.

Do que pode agora ser visto, o Terminal do Windows 11 foi o mais recente a receber a integração da IA por parte da Microsoft. Esta novidade está ainda em testes iniciais, sendo por isso disponibilizado na versão Canary deste software, acessível para avaliação prévia, antes de ser acessível a todos.

As possibilidades que a IA traz ao Terminal são muitas e permite uma integração com o sistema operativo e vários níveis. A ideia da Microsoft parece simples, com a IA a sugerir ações, tais como comandos alternativos quando os originais não funcionam.

Por agora, a integração da IA com o Terminal do Windows 11 tem ainda uma limitação importante. Por não ter ainda o seu modelo de linguagem integrado, tem de recorrer ao serviço Azure OpenAI. Assim, apenas os que tiverem acesso a esta proposta da Microsoft podem aceder por agora.

Esta novidade é importante, ainda mais porque a IA consegue detetar a shell que está a ser usada e assim adaptar-se a esses comandos. Com a IA deverá ser mais simples de usar e assim permitir obter ainda mais do Windows 11 e deste seu Terminal.