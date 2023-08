YouTube já tem resumos de vídeos gerados por inteligência artificial

A Google está a imergir no universo da Inteligência Artificial generativa e os resultados começam a chegar ao público. A próxima incursão está já a acontecer no YouTube com a criação de resumos de vídeos.

Resumos de vídeos no YouTube são gerados por inteligência artificial

O YouTube está a testar resumos de vídeo gerados por IA que aparecem nas páginas de pesquisa e de reprodução. O objetivo do texto é fornecer uma "visão geral rápida" de um clip para ajudar o utilizador a decidir se vale ou não a pena assistir. A empresa refere, no entanto, que estes resumos não substituem as próprias descrições de vídeo dos criadores.

Neste momento, o recurso está em testes apenas para um "número limitado" de vídeos em inglês e apenas para alguns espetadores. O YouTube não deu a conhecer quais os países, plataformas ou tipos de vídeo que receberão os resumos produzidos pela IA.

Nas últimas semanas, o YouTube já adicionou alguns recursos de visualização, tal como aqui demos a conhecer. Os clientes premium podem, por exemplo, bloquear o ecrã durante a reprodução ou acelerar os vídeos de forma mais simples.

O recurso de resumo do YouTube pode ser uma extensão bastante lógica neste processo de introdução da IA generativa nos recursos a oferecer a qualquer pessoa. O serviço conta com mais de 500 horas de conteúdo carregadas a cada minuto e seria impossível para os humanos acompanharem este ritmo.

Mas serão estes resumos precisos em termos de informação? Recorde-se que o Bard é um dos sistemas generativos mais recentes da empresa para o qual foi advertido que seria propenso a imprecisões e desinformação. Quando ao novo recurso para o YouTube, teremos que aguardar para o ver a funcionar nos próximos tempos.