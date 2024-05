A Google traz melhorias para o Gemini e Portugal já pode usar as novidades da IA

A aposta da Google na IA tem sido muito grande, para assim bater toda a concorrência neste campo. O Gemini é a sua proposta e tem um espaço grande para integração nos serviços e nas propostas da gigante das pesquisas. Agora, a criadora do Gemini anunciou novidades importantes e Portugal já pode usar estas novidades da IA.

Aos pouco, a Google tem conseguido manter a sua IA ao nível do que a OpenAI e outras empresas já oferecem. Este trabalho não se limita a criar uma IA para interação, mas incorpora-o nos seus serviços e no seu ecossistema. As novidades agora focam-se nisso e a app Gemini está acessível em mais países, bem como as extensões.

A app Gemini passa a estar está disponível em idiomas mais idiomas, como coreano, espanhol, japonês, português, entre outros. Isso permite aos utilizadores conversar para receber ajuda para escrever, planear, aprender e muito mais numa variedade de idiomas suportados.

Este passa dado pela Google resulta da aposta da gigante das pesquisas em melhorar a sua IA e em trazê-la para ainda mais utilizadores. A empresa acredita que deve ser mais fácil aos utilizadores acederem à IA no seu idioma e no dispositivo que mais usam.

Ao mesmo tempo, a Google resolveu apostar também em alargar as extensões no Gemini a mais utilizadores em mais países. As extensões estão agora disponíveis, para assim introduzir regularmente funcionalidades importantes em novos idiomas e, ao mesmo tempo, garantir a melhor experiência do utilizador possível.

Agora, pode também aceder a informações em tempo real de apps e serviços Google, como o YouTube, o Maps, o Voos e o Hotéis, em mais de 40 novos idiomas. Com as extensões do Gmail, Docs e Drive, é possível encontrar, resumir e receber respostas facilmente, mesmo a partir do conteúdo pessoal. Os utilizadores controlam as definições de privacidade e decidem como querem usar as extensões.

Com todas estas possibilidades agora disponíveis, é hora de testar o Gemini e aproveitar a forma como se integrou nas apps e serviços da Google. Esta é sem qualquer dúvida uma vantagem, que se explorada corretamente abre as portas para a utilização da IA de forma ainda mais alargada.