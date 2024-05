Equipa de desenvolvimento dos Superchargers é a próxima vítima dos despedimentos na Tesla

Tal como a maioria das grandes empresas fez há alguns meses, também a Tesla está a resolver o problema de ter um aparente excesso de trabalhadores. Os despedimentos são inevitáveis e a empresa de Elon Musk já resolveu tomar esse caminho. Agora, sabe-se que não se ficará por aqui e prepara uma redução da equipa, desta vez na que trata dos desenvolvimentos dos Superchargers.

A Tesla volta aos despedimentos

Os planos da Tesla são claros, pelo menos no que toca à sua equipa de produção nas diferentes fábricas que tem espalhadas pelo planeta. Do que foi anunciado antes, a ideia de Elon Musk é reduzir este número e despedir de imediato 10% da sua força laboral.

Se inicialmente se pensava que a empresa ficaria por aqui no que toca a dispensar funcionários, tudo parece estar agora a mudar. Surpreendentemente, toda a equipa dos Superchargers da Tesla e outros executivos de longa data foram dispensados, gerando rumores sobre a direção futura da empresa.

Tesla still plans to grow the Supercharger network, just at a slower pace for new locations and more focus on 100% uptime and expansion of existing locations — Elon Musk (@elonmusk) April 30, 2024

Equipa dos Superchargers é a vítima

Números significativos deixaram a Tesla em demissões recentes. Drew Baglino, que liderou o projeto da célula 4.680 e está na empresa há 18 anos, estava entre as saídas. Rebecca Tinnuci, chefe da equipa de Supercharging, responsável por negociar a ampla adoção do padrão de plugue NACS em toda a indústria de EV, também faleceu. Estas perdas podem levantar sérias questões sobre o compromisso da Tesla com a inovação e a infraestrutura de carregamento.

Daniel Ho, que supervisionou os programas Model S , Model 3 e Model Y, também está fora da Tesla, sinalizando problemas no desenvolvimento de novos produtos da marca. Até Rohan Patel, que liderou o desenvolvimento das políticas e negócios, saiu num momento crítico, quando a Tesla enfrentou desafios legislativos e mudanças nos apoios governamentais.

I hope one day superchargers have malls and cafes so I can while charging my Cybertruck — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) April 30, 2024

A rede Tesla Supercharger é um importante argumento de venda. No entanto, pelo menos à primeira vista, a empresa parece estar a recuar nos planos de expansão no momento em que os concorrentes entram neste campo. Este movimento aparentemente anormal põe em causa a ambição da Tesla de ser o fornecedor dominante de abastecimento de carros elétricos.