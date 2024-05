Android: Google bloqueou mais de dois milhões de apps maliciosas na Play Store em 2023

A segurança no Android é sempre um tema polémico, muito por culpa de todos os problemas que vão sendo conhecidos ao longo do tempo. A Google tenta por tudo manter o malware e apps maliciosas longe da Play Store, o que nem sempre consegue. Para mostrar as melhorias, a Google revelou agora que bloqueou no Android mais de dois milhões de apps maliciosas na Play Store em 2023.

Mesmo com todos os problemas que tem no Android, a Google tenta por tudo manter a Play Store segura e sem apps maliciosas. Este é um trabalho constante e que tem dado frutos, mantendo os smartphones protegidos. Os dados mais recentes mostram isso, com mais de dois milhões de apps maliciosas bloqueadas na Play Store em 2023.

Este é um cenário que ultrapassa todas as metas que a gigante das pesquisas tem conseguido estabelecer ao longo dos últimos anos. É o dobro do que foi realizado em 2022, com 1,4 milhões, e bem mais que os 1,2 milhões de 2021. Este aumento acontece apesar de ter durante o ano implementado diversas iniciativas e ter banido mais de 300.000 contas de programadores maliciosos.

Este número elevado de apps que ficaram Google Play, acontecem em parte graças a uma combinação de melhorias de segurança, mudanças de políticas, avanços na aprendizagem máquina e melhorias na análise. Mais de 200.000 usaram permissões confidenciais, como acesso a SMS ou localização em segundo plano, e também foram rejeitados ou modificados para usar as permissões segundo os mais recentes padrões de segurança impostos pelo Google.

Durante 2023, a Google também trabalhou com fornecedores de SDK para limitar o acesso a dados confidenciais do Android por estas plataformas. Conseguiram melhorar a privacidade em cerca de 31 SDKs usados ​​em mais de 790.000 apps, além de expandir o seu índice de SDKs para incluir aqueles usados ​​em quase 6 milhões de apps.

Essas melhorias ocorrem graças a iniciativas como a necessidade dos programadores fornecerem mais informações ao registrarem-se na Play Store. Houve também novas alianças com a Microsoft e a Meta no âmbito da App Defense Alliance, verificação em tempo real no nível do código do Play Protect para combater novas apps maliciosos e atualizações nas políticas do Google Play.

Para o futuro, a Google alerta que irá intensificar o combate ao malware e a apps maliciosas com novas iniciativas de segurança. Além disso, tentou abrir um precedente após denunciar dois programadores que distribuíram repetidamente malware no Android através da Play Store.