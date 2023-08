Agora que se sabe que tem o Android 14 a ser preparado, a Samsung resolveu apresentar uma surpresa aos seus utilizadores. Pegou na One UI 5.1.1 que vem com os novos smartphones dobráveis e alargou-a a todos os equipamentos anteriores. Assim, se tem um smartphone Samsung vai adorar esta novidade.

Com a nova versão a ser preparada, muitos não esperavam que esta atualização surgisse. Ainda assim, e porque a Samsung está comprometida em garantir todas as novidades aos seus smartphones, resolveu pegar em todas as novidades apresentadas e trazê-las para a lista de equipamentos apresentadas abaixo.

Equipamentos Samsung que recebem a One UI 5.1.1 Smartphones dobráveis Galaxy ZFlip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip3

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip5 (já incluído como padrão)

Galaxy Z Fold

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Fold5 (já incluído como padrão) Tablets Galaxy Tab Ative 3

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy A7 Lite

Galaxy A8

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

A lista, como se pode ver, será alargada e abrange a quase totalidade dos smartphones dobráveis. Da mesma forma, também no campo dos tablets, a Samsung consegue abranger um leque de equipamentos alargados, garantindo mais uma atualização importante.

One UI 5.1.1 is officially here. Get ready to experience some of the innovative features and UI upgrades of Samsung’s all-new #GalaxyZFlip5, #GalaxyZFold5 and wearable devices on your existing Galaxy device with this latest update.



Learn more: https://t.co/w0WP4KMQey — Samsung Mobile (@SamsungMobile) August 16, 2023

Em termos de novidades, temos tudo o que está presente com os novos Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5. Estas cobrem muitas áreas, focando-se principalmente no que toca à usabilidade de à criação de novas opções de gestão.

Melhoria na barra de tarefas , podendo encontrar apps mais recentes e também ajustar a sua área para que o botão iniciar, recentes e o regresso à barra de navegação fiquem mais acessíveis.

, podendo encontrar apps mais recentes e também ajustar a sua área para que o botão iniciar, recentes e o regresso à barra de navegação fiquem mais acessíveis. O modo 'Flex' adiciona melhorias como poder controlar o conteúdo multimédia mais facilmente com botões de reprodução, mais apps, bem como a sua personalização adicionando atalhos para funções como captar o ecrã ou ativar o ecrã dividido.

como poder controlar o conteúdo multimédia mais facilmente com botões de reprodução, mais apps, bem como a sua personalização adicionando atalhos para funções como captar o ecrã ou ativar o ecrã dividido. Visualização das apps minimizadas com a S Pen apenas colocando-a sobre o ícone do app em questão.

apenas colocando-a sobre o ícone do app em questão. Agora é possível arrastar e soltar conteúdo com as duas mãos , servindo tanto arquivos como fotos, que podem ser movidos de uma app para outra com muito mais rapidez.

, servindo tanto arquivos como fotos, que podem ser movidos de uma app para outra com muito mais rapidez. Melhorias na app da câmara , podendo encontrar funções como copiar e colar efeitos, possibilidade de mudar o estilo da data e hora na marca de água, melhoria na aplicação de efeitos para poderem ser ajustados com mais facilidade e até um design mais adaptado aos modos "Flex" e "Pro".

, podendo encontrar funções como copiar e colar efeitos, possibilidade de mudar o estilo da data e hora na marca de água, melhoria na aplicação de efeitos para poderem ser ajustados com mais facilidade e até um design mais adaptado aos modos "Flex" e "Pro". Melhorias no "Samsung Health" podendo agora obter várias métricas de treino em simultâneo, um redesenho e melhoria dos dados no controlo do sono e novos elementos de motivação para o exercício como emblemas ou mensagens de felicitações.

Claro, estas não são todas as novidades, havendo ainda mais para descobrir. Também para garantir uma otimização do sistema, surgem melhorias invisíveis, ainda que perceptíveis, como a melhoria na gestão do armazenamento nos dispositivos.

A nova One UI 5.1.1 chegará de forma faseada e durante as próximas semanas, com os equipamentos mais recentes a serem os primeiros. Depois, e gradualmente, os restantes modelos vão ser abrangidos pela novidade.