A primeira versão de testes do Android 15 deverá chegar já esta semana

A Google este ano parece ter os desenvolvimentos acelerados, com o Android 15 a ser a sua próxima meta. Ainda tem a primeira atualização do Android 14 a ser terminada e já começam a surgir rumores do que está para chegar. Um recente comentário dá conta de que o Android 15 está a poucos dias de ser uma realidade e visto pela primeira vez.

Developer Preview do Android 15 está a chegar

Apenas uma semana depois da chegada da QPR3 Beta 1 do Android 14 parece que estão para chegar algumas novidades. Esta versão será uma atualização importante da Google para os seus smartphones e a forma da gigante das pesquisas trazer algumas das novidades que foram entretanto preparadas.

Mesmo com estes desenvolvimentos a serem terminados ainda, a Google parece não estar parada e terá uma novidade para mostrar a todos. Falamos do Android 15, que deverá ser uma realidade em breve, ainda que apenas numa primeira versão de testes, limitada a alguns utilizadores.

Ainda que não exista uma confirmação oficial da Google, esta parece mesmo ser uma realidade a chegar ainda esta semana. Um dos programadores da empresa revelou num simples comentário que a primeira Developer Preview do Android 15 está "agendada" para a próxima quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024.

Google segue o desenvolvimento do Android 14

Ainda sem um nome oficial, esta versão tem sido já referida em muitos rumores e informações. Neste caso, e na mesma resposta do programador, o Android 15 é referido como "Android V", que se refere ao nome interno da sobremesa do lançamento, "Vanilla Ice Cream".

É seguro presumir que apenas os smartphones Pixel são elegíveis para o Android 15 Developer Preview, como foi o caso nos anos anteriores. Os inscritos para as versões beta provavelmente vão permanecer no Android 14 por enquanto, já que as primeiras versões são normalmente menos estáveis ​​​​e não estão prontas para utilização pública.

Resta então esperar por amanhã e ver se este programador estava certo na data da chegada do Android 15, ainda que numa primeira versão. Este é o primeiro passo num caminho que a Google irá trilhar até apresentar a versão final, perto do fim do Verão de 2024.