Fim do Windows 11 em PCs antigos! Atualização 24H2 pode mudar as regras em breve

Ainda que tenha definido de forma bem clara os requisitos para a instalação do Windows 11, a Microsoft acabou por ser permissiva neste ponto. É simples contornar estes limites e ter o sistema a funcionar de forma completa. Isso pode mudar em breve, quando a atualização 24H2 do Windows 11 for lançada e trouxer novas regras muito mais apertadas.

Fim do Windows 11 em PCs antigos?

Depois de muitas queixas e muito desconforto com as imposições técnicas do Windows 11, a Microsoft nunca deixou muito claro estes pontos. Estes requisitos continuam a ser obrigatórios, mas a empresa sempre permitiu que este sistema funcionasse mesmo em situações supostamente não suportadas.

Ainda assim, e para que muitos possam ter o Windows 11 sem qualquer problema, surgiram rapidamente soluções que traziam uma instalação que ativamente enganava o sistema. Estas prometiam atualizações permanente e sem qualquer controlo da Microsoft. São exemplos o Rufus ou o Tiny11, que ajudam os utilizadores.

Esta facilidade e simplicidade no contornar das barreiras pode em breve ser algo do passado. Do que foi revelado, a próxima grande atualização do Windows 11, marcada com o número 24H2 e esperada para breve, pode traze novos requisitos e novas validações, que vão impedir o Windows 11 de funcionar corretamente em PCs mais antigos.

So HUGE discovery found in Windows 11 Version 24H2, since build 25905.

A CPU with the instruction "POPCNT" IS NOW REQUIRED!

There are various system files requiring the POPCNT CPU instruction, from the Windows 11 kernel to the USB XHCI drivers.



Without POPCNT, it doesn't boot! pic.twitter.com/vCWYvzfu6k — Bob Pony (@TheBobPony) February 11, 2024

Atualização 24H2 pode mudar as regras

As máquinas cujo processador não suporte a instrução "POPCNT" não vão conseguir arrancar o sistema operativo. Para que esta instrução POPCNT seja suportada, a máquina deve ter um processador compatível com SSE4.2 ou SSE4a. Felizmente, esta nova restrição só se aplicará a PCs muito antigos, tendo estas instruções sido introduzidas há quinze anos.

Ao contrário do que acontecia antes, não há como contornar esta nova exigência. A solução parece ser o regresso ao Windows 10 nos PCs mais antigos e sem o suporte para os novos requisitos. Felizmente para todos, este sistema ainda pode se usado com total segurança por mais alguns meses, tendo a Microsoft planeado suportar esta versão até 2025.

Com a nova atualização do Windows 11 a caminho, este será um problema que surgirá em breve a muitos dos que usam o sistema da Microsoft. A atualização 24H2 será uma mudança grande e este é apenas uma das muitas novidades que a Microsoft colocará no seu sistema.