Microsoft usa o ecrã de bloqueio do Windows 11 para fazer publicidade ao Copilot

A Microsoft tem no Copilot uma das suas maiores novidades dos últimos anos. Esta IA foi integrada com o Windows 11 e com muitas apps da empresa e está cada vez mais presente. Agora, a Microsoft voltou a ir longe demais e usou o ecrã de bloqueio do Windows 11 para fazer publicidade ao Copilot. Claro que as queixas surgiram rapidamente.

Publicidade ao Copilot onde ninguém quer

Apesar de estar já presente em todos os locais possíveis do Windows 11, a Microsoft continua a procurar espaços onde colocar o Copilot e a sua IA. Muitas apps estão prontas a receber esta ajuda virtual e a melhorar a sua interface e a sua forma de utilização.

Integrado já com o próprio Windows 11, a Microsoft tem tentado encontrar também formas de trazer mais utilizadores para esta funcionalidade. Agora, parece ter encontrado mais uma das suas opções pouco lógicas e passou a usar o ecrã de bloqueio do Windows 11 para fazer publicidade ao Copilot.

Microsoft usa o Windows 11 como montra

Conforme foi publicado no Reddit, há utilizadores a queixarem-se que o ecrã de bloqueio do mais recente sistema da Microsoft está a ser usado de forma errada. Estes relataram ser ali que surge um novo código QR para levar os utilizadores para páginas com informações sobre o Copilot.

Claro que desta vez também não foi recebido por muitos utilizadores, que rapidamente se queixaram desta invasão e de não querem essa informação ali presente. Esta não é uma situação nova, mas que tem sido sempre tratada da mesma forma pelos utilizadores, rejeitando esta montra como um espaço de publicidade.

Já desapareceu do ecrã de bloqueio

A Microsoft, entretanto, já reagiu a esta situação, removendo a apresentação do código QR. A empresa também reagiu e num comunicado explicou que esta situação deveria servir para educar os utilizadores para a utilização do Copilot e desta IA.

A notificação foi simplesmente uma forma de educar os utilizadores e desde então foi colocada em pausada. Valorizamos as experiências dos nossos clientes e estamos sempre a aprender a determinar o que é mais valioso e para quem.

Esta é apenas mais uma situação em que a Microsoft usa os espaços do Windows 11 para promover os seus produtos. Já no passado usou o ecrã de bloqueio, mas o próprio Copilot é promovido em áreas como as Definições, para subscrição da versão Pro.