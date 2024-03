Terror no Espaço em Level Zero: Extraction

Level Zero: Extraction encontra-se em desenvolvimento pelos DogHowl Games e promete muitos e bons momentos de terror e tensão no Espaço profundo. Venham saber um pouco mais sobre o jogo.

Level Zero: Extraction é um jogo de ação e suspense que mistura momentos tensos repletos de adrenalina dos jogos de terror com mecânicas de sobrevivência numa jogabilidade multiplayer, cheia de ação.

Level Zero: Extraction, que se encontra a ser desenvolvido com Unreal Engine 5, leva os jogadores a embarcar numa perigosa expedição na qual 3 equipas compostas por até 3 mercenários cada, competem pela recolha de espólios e arriscam a vida para retornar com o loot. Ou então, poderão assumir o papel de dois monstros alienígenas letais que apreciam carne humana.

Os jogadores podem participar em equipa ou a solo, extraindo o máximo de espólios possível: armas, aparelhos, dados de pesquisa, recursos de construção e mais. A duração da expedição e o seu espaço de inventário são limitados.

Se morrer, o jogador perderá todo o loot recolhido até então, e haverá ainda outros mercenários em cena, competindo por essa loot e pelos pontos de extração. e não esquecer...soa alienígenas controlados por jogadores à espreita, determinados a caçar todos os humanos que vejam.

Level Zero: Extraction apresenta sistemas únicos de armas de fogo, combate corpo a corpo, movimento e saúde, desenvolvidos do zero para proporcionar uma experiência de sobrevivência imersiva. O jogador poderá destruir os seus inimigos com um vasto arsenal de armas corpo a corpo, como martelos, bastões e machados, ou encarando tiroteios tensos com pistolas, submetralhadoras, escopetas, fuzis de assalto, pistolas de pregos, lança-chamas, minas, granadas e mais.

Só a luz pode matar os alienígenas, o que torna toda fonte de iluminação a melhor arma e um refúgio seguro contra eles. Como mercenário, o jogador poderá usar sinalizadores, bastões de luz, lanternas e armadilhas de luz estrategicamente no mapa para combater os monstros.

Ao jogar como monstro, o jogador pode usar as suas habilidades alienígenas poderosas, a solo ou em cooperação com outro monstro controlado por outro jogador. O monstro poderá esconder-se nas sombras, sondar as paredes, usar armadilhas vivas, rastejar por canos de ventilação ou emitir um grito agudo para apagar temporariamente todas as fontes de luz numa área. O seu objetivo é simples: não deixar nenhum mortal sair dali vivo.

Encontra-se prevista uma Beta Fechada de Level Zero: Extraction a partir de 15 de Março de 2024.