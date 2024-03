Nvidia diz que IA vai acabar com a programação. Mas temos 5 razões pelas quais está errada

O CEO da Nvidia afirmou que não devemos ensinar programação às crianças porque a IA fará todo o trabalho "pesado" por elas. Embora seja verdade que a IA pode ser a melhor amiga de um programador, as pessoas ainda devem aprender a programar. Deixamos 5 razões.

O que disse o CEO da Nvidia sobre IA e programação?

Na World Government Summit (WGS) de 2024, no Dubai, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou acreditar que não vale a pena ensinar as pessoas a programar porque a programação será toda feita pela IA num futuro próximo:

A nossa função é criar tecnologia informática de forma a que ninguém tenha de programar. E que a linguagem de programação seja humana. Toda a gente no mundo é agora um programador. Este é o milagre da inteligência artificial.

Embora a IA possa gerar blocos de código funcionais, há argumentos que defendem que as pessoas não precisam de aprender as noções básicas de programação se quiserem criar programas. Huang fez uma excelente observação e a sua afirmação baseia-se em provas reais. No entanto, há muitas razões para continuar a ensinar as pessoas a programar.

1. O código ainda requer conhecimento para verificar erros

Muitas vezes, o código de IA pode ser executado sem gerar um erro, mas não é perfeito. Aprender a programar dá-lhe o conhecimento necessário para refinar e aperfeiçoar o código que a IA produz.

Ferramentas de IA podem escrever código, mas deve ter cuidado porque nem sempre lhe dará o melhor resultado. O que obtém pode ser propenso a erros e pode não seguir as melhores práticas. Sempre que utilizar uma, esforce-se por compreender primeiro o que o código faz. Não se limite a copiar e colar.

2. Os programadores têm experiência real para resolver problemas

Os programadores estão a tentar resolver um problema. Quer estejam a criar uma aplicação para eles próprios ou para um cliente, têm de encontrar a melhor forma de transformar um conceito em realidade utilizando código.

À medida que os programadores ganham experiência na criação de aplicações, conseguem perceber melhor como é que um projeto passa de um desenho no papel para um sistema funcional. Os chatbots de IA não têm este mesmo nível real de formação.

3. Programadores podem melhorar o código para satisfazer necessidades

Se está a fazer um programa para outra pessoa, há uma boa hipótese de ela ter algum feedback. É uma parte natural do processo de ida e volta que garante que o cliente recebe o produto que deseja.

Se foi um humano que programou a aplicação, pode implementar qualquer feedback e enviar uma segunda versão, continuando esta tendência até estar como o cliente pretende. No entanto, se alguém estiver preso a um código gerado por IA, o melhor que pode fazer é pedir à IA que faça as alterações e rezar para que esta processe o seu pedido corretamente.

4. Adaptação à evolução das tendências tecnológicas

Os modelos de IA obtêm o seu conhecimento a partir de dados já existentes. Isso torna-os muito bons a recriar coisas a partir de material já existente na Internet, mas não tão bons a compreender as últimas tecnologias e tendências.

Os programadores podem manter-se sempre atualizados sobre os últimos desenvolvimentos na sua linguagem e implementá-los no seu código. Também compreendem quais as linguagens que funcionam melhor com certas tarefas e podem mudar a linguagem utilizada quando uma delas deixa de ser apreciada.

5. Resposta a pedidos de correção urgentes mais rapidamente doa que a IA

Por último, se algo correr mal com o código, é necessário que alguém com conhecimentos de programação o corrija. No caso de uma exploração de dia zero, o tempo é essencial; o problema precisa de ser identificado e corrigido o mais rápido possível.

Não importa se o código é escrito por humanos ou por IA; ambos são suscetíveis a erros. No entanto, alguém que compreenda o código terá mais facilidade em localizar e compreender o problema. Alguém que não saiba como funciona o código nem sequer saberá o que pedir à IA para fazer. Este é o ponto principal.

Leia também: