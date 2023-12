Passwords com emojis! Será esta a solução para garantir a segurança?

Com os emojis cada vez mais presentes, estes podem ser usados de forma criativa para proteger os utilizadores. Podem ser a solução para melhorar a segurança das passwords e assim garantir aos utilizadores uma proteção adicional que até agora não se esperava. Assim, fica a questão, as passwords com emojis podem ser a solução para garantir ainda mais segurança?

Ninguém gosta de passwords. Demoram muito para serem escritas, são difíceis de lembrar, e a necessidade de um número, um símbolo, uma letra maiúscula e outros carateres só torna a sua criação ainda mais difícil. Se usar a mesma em todos os sites ou se limitar a passwords simples e curtas, mais cedo ou mais tarde será vítima de um hacker.

Como aliar a praticidade da escrita, a facilidade de recordar e a resistência aos atacantes? Uma maneira interessante, embora incomum, é usar emojis. Sim, os mesmos emoticons 😁 e outros ícones 🔐 que adoramos usar em conversas e publicações nas redes sociais.

Por que deve usar esta novidade mas passwords?

Como existem tantos emojis, a sua password pode ser duas vezes mais curta. Quando se tenta descobrir uma password que contém letras, números e sinais de pontuação, há menos de cem variações para cada símbolo que deve ser escolhido.

No entanto, existem mais de 3.600 emojis padronizados em Unicode, o que permite adicionar força às passwords. Assim, em termos de complexidade, uma password composta por cinco emoticons diferentes equivale a uma password normal de nove caracteres, enquanto sete emojis equivalem a uma password segura de 13 caracteres comuns.

Além disso, os emojis são mais fáceis de memorizar. Em vez de usar um conjunto de letras e números sem sentido, pode compor uma frase lógica e criar um quebra-cabeça emoji baseado nela. Também, os hackers não usam emojis em ataques de força bruta. Várias ferramentas de hacking e dicionários de quebra de passwords incluem combinações de palavras, números e substituições comuns.

Por que não usar emojis para garantir segurança?

Nem todos os serviços aceitam passwords com emojis. Esta utilização foi rejeitada pela Microsoft/Outlook e Google/Gmail. No entanto, o Dropbox e o OpenAI não mostraram problemas em aceitá-lo. Parece ser apenas uma questão de experimentar quais os serviços que os aceitam.

Emojis são mais difíceis de inserir. Embora nos smartphones, introduzir emojis é simples, nos PCs pode ser um pouco mais problemático. Há também a questão de que muitos teclados de smartphones exibem os emojis usados ​​com frequência no topo. É improvável que essas informações ajudem os hackers on-line, mas amigos ou familiares podem adivinhar, ou descobrir a sua password.

Esta pode assim ser a solução para garantir mais segurança para as password. É uma forma simples de criar complexidade para a sua descoberta, ao mesmo tempo que reduz o tamanho do texto a ser escrito pelos utilizadores.