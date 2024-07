TikTok alegou que a DMA era ilegal… Mas os tribunais acabam de decidir a favor da Europa

Sabíamos que a Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act - DMA) não ia ser do agrado das grandes empresas tecnológicas. De facto, empresas como a Apple, a Meta e o TikTok levaram a tribunal a sua classificação como "gatekeepers". No final do ano passado, as várias empresas recorreram desta decisão, mas hoje uma delas sofreu um verdadeiro revés.

Tribunal considera que o TikTok tem uma forte influência

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) acaba de publicar o seu primeiro acórdão relacionado com a DMA. Em particular, decidiu o caso da ByteDance, a empresa-mãe do TikTok.

E na sua conclusão não deixa margem para dúvidas: a Comissão Europeia está no seu direito de classificar o TikTok como um "gatekeeper". Uma categoria definida na Lei dos Mercados Digitais como empresas com mais de 45 milhões de utilizadores ativos e uma capitalização superior a 75 mil milhões de euros.

O TJUE explica que as alegações da ByteDance "carecem de fundamento suficiente". Do ponto de vista quantitativo, é evidente que o TikTok é um gatekeeper, porque o seu número de utilizadores é muito elevado. Mas um dos debates que foi clarificado é o da influência.

Neste caso, o Tribunal de Justiça Europeu considera que "o TikTok é uma importante porta de entrada para os utilizadores profissionais chegarem aos utilizadores finais e a Bytedance tem uma posição estabelecida e duradoura".

Plataforma regista crescimento significativo na Europa

Um dos argumentos da ByteDance é que o seu elevado valor de mercado mundial se deveu principalmente às suas atividades na China. No entanto, o TJUE explica que "o seu elevado número de utilizadores na UE reflete a sua capacidade financeira e o seu potencial para rentabilizar esses utilizadores".

Outros dados apresentados pelo Tribunal são o facto de o número de utilizadores do TikTok ter crescido exponencialmente, "atingindo num curto período de tempo metade da dimensão do Facebook e do Instagram". Reflete também a elevada utilização do TikTok entre "os jovens utilizadores, que passam mais tempo no TikTok do que noutras redes sociais".

O Tribunal conclui explicando que a ByteDance pode interpor um recurso de anulação. No entanto, dada a contundência dos argumentos do TJUE, esta é uma vitória clara para a Comissão Europeia e para Margrethe Vestager e Thierry Breton, os promotores da Lei dos Mercados Digitais.

O acórdão não se refere à situação da Apple ou da Meta, mas pode ser entendido como um reflexo da posição do poder judicial relativamente à Lei dos Mercados Digitais, que tem sido fortemente criticada por estas empresas americanas. Veremos como se desenrolam os restantes casos.

