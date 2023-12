Para aproveitar o espaço que já existe, temos agora painéis solares nos muros das estradas

O investimento nas energias renováveis tem sido feito e a criatividade para as instalações tem sido apurada. Desta vez, a ideia partiu da Suíça: instalar painéis solares nos muros das estradas.

A ideia de aproveitar os espaços que já existem para a instalação de painéis solares, bem como dar uma nova cara a conceitos conhecidos, poderá ser pertinente, pelo que temos conhecido algumas soluções criativas. Desde as pérgulas fotovoltaicas, até às autoestradas cobertas por telhados solares.

As ideias que vão surgindo procuram adaptar a infraestrutura que já existe, potencializando a produção de energia renovável, quer seja a partir do sol, do vento, ou da água.

Se a alternativa de cobrir as estradas com painéis solares já foi pensada, o que acha de cobrir os muros?

A alemã K2 Systems, especializada em sistemas solares, e a suíça Solarmotion instalaram um novo sistema fotovoltaico vertical, numa estrada do município de Teufen, em Appenzell Ausserhoden, na Suíça.

Apesar da posição, a ideia é aproveitar todos os recantos para gerar energia, fazendo-o da forma mais eficiente possível. A par disso, e seguindo a tendência, também o tempo de instalação é encurtado, facilitando o processo e tornando-o mais acessível.

A estrutura está localizada num muro, com inclinação de 75 graus, e assegura uma capacidade de 325 kW. Para a fixar à parede, a K2 utilizou um sistema de calhas BasicRail e uma bucha roscada HUS da Hilti. Ambos os elementos foram ancorados à alvenaria através da tecnologia adesiva HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin Layer), utilizando Wings BSM.

Composto por 756 painéis, a estrutura vertical entrará em ação este mês e auxiliará o sistema elétrico local. Segundo os responsáveis pelo projeto, oferecerá um desempenho especialmente bom nos meses de inverno, com uma produção estimada de 230 MWh por ano, isto é, energia suficiente para abastecer cerca de 52 residências com quatro ocupantes cada.