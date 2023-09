Já ouviu falar nas pérgulas fotovoltaicas? Esta é pré-fabricada e demora apenas 6h a instalar

Cada vez mais, as pessoas e empresas procuram formas de reduzir a sua conta da eletricidade, aproveitando para, pelo caminho, ajudar o meio ambiente (ou vice-versa). O catálogo de alternativas é vasto e, hoje, falamos-lhe de um sistema em forma de pérgula, pré-fabricado e de rápida montagem.

Considerando o aumento da procura por alternativas aos painéis solares tradicionais, de telhado, há empresas a pensar em formas diferentes de aproveitar a energia solar.

Esta de que lhe falamos hoje, por exemplo, tem assinatura da World4Solar. A empresa americana pegou no conceito de pérgula e desenvolveu um sistema eficiente e de rápida instalação para aproveitamento da energia proveniente do sol.

O grande segredo é que os módulos solares e as estruturas chegam ao cliente pré-montados e pré-configurados, permitindo que a instalação seja assegurada por uma equipa de trabalhadores em apenas seis horas - desde que o local seja preparado com antecedência.

Estamos entusiasmados com a tendência da energia autossustentável e energeticamente eficiente para instalações residenciais e comerciais com várias unidades. O nosso design de decoração contemporâneo adapta-se a todos os ambientes, e o seu telhado com cobertura solar à prova de intempéries fornece iluminação, sombra e proteção contra chuva, quando necessário.

Explicou Marc Hofer, CEO da World4Solar.

As pérgulas fotovoltaicas estão disponíveis em dois modelos: HelioWing 5 com 7,38 kWp e HelioWing 7 com 9,84 kWp. O design da pérgula pode ser personalizado, adicionando capacidade de armazenamento ou garagem com dois carregadores integrados para carros elétricos.

O equipamento pode ser instalado no exterior, mesmo em zonas chuvosas, e tem uma garantia de 10 anos e uma vida útil estimada de pelo menos 20 anos.

Para já, não foram divulgados pormenores, como o preço. Afinal, a pérgula fotovoltaica só será apresentada oficialmente na feira RE+ 2023, em Las Vegas, entre os dias 11 e 14 de setembro.