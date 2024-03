BYD Seal é o Carro e Elétrico do Ano 2024 em Portugal

O BYD Seal arrecadou três importantes galardões, vencendo para "Carro do Ano 2024", "Elétrico do Ano" e "Design" nos prémios Seguro Direto Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal.

A BYD é a grande vencedora da edição dos prémios Seguro Direto Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal deste ano, com três importantes distinções para o BYD Seal: "Prémio Carro do Ano 2024", "Prémio Elétrico do Ano" e "Prémio Design". Na perspetiva da fabricante, este é "um feito histórico para uma marca com menos de um ano de presença no mercado nacional".

O BYD Seal assume-se como uma obra-prima da engenharia automóvel, combinando elegância, desempenho e sustentabilidade num único veículo. A conquista do "Prémio Carro do Ano 2024" assume-se, por isso, como o testemunho do compromisso da BYD com a excelência.

Disse a BYD, num comunicado, defendendo que o BYD Seal redefine os padrões da indústria automóvel.

Além do "Prémio Carro do Ano", o Seal valeu também o "Prémio Elétrico do Ano", destacando a "liderança da BYD na eletrificação do setor automóvel, numa demonstração inequívoca de conferir razão à emoção".

Por fim, ainda houve tempo para premiar o design, cujo "galardão prova a elegância do sedã desportivo que ostenta o prémio IF Design Award 2023 (Prémio de Design do Fórum Internacional) e consolida assim uma posição de distinção no campo do design e inovação".

Para a BYD, estes prémios clarificam a qualidade dos seus veículos elétricos e reforçam o seu papel enquanto líder na eletrificação do setor automóvel.