Como agendar a vacina contra a gripe e COVID-19 numa farmácia?

As farmácias comunitárias vão poder administrar a vacina de COVID-19 em simultâneo com a da gripe, durante a Campanha de Vacinação Sazonal de Outono-Inverno 2023. Saiba como pode agendar.

A campanha de vacinação já se iniciou. Uma das novidades, é a possibilidade de receber a vacina covid-19 numa farmácia comunitária.

A experiência de vacinação para a gripe em farmácias comunitárias contribuirá para acelerar o processo de proteção da população. Assim, aproveitando o conhecimento adquirido durante a pandemia na vacinação contra a COVID-19 nos centros de vacinação, o Ministério da Saúde decidiu internalizar este processo nas suas estruturas, nomeadamente em centros de saúde, e alargá-lo agora às farmácias comunitárias, desde que reúnam os requisitos e as condições previstas.

Registar vacina da COVID-19 numa farmácia...

Para agendar a vacina contra a COVID-19 basta aceder ao site das Farmácias Portuguesas e selecionar uma das opções para o agendamento.

Depois é escolher o serviço, o distrito, o concelho e por fim escolher a farmácias da lista de disponíveis.

Apesar de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter declarado o fim da pandemia COVID-19, no dia 5 de maio de 2023, o European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) mantém a indicação para a vacinação sazonal contra a COVID-19, com vacinas adaptadas às estirpes do vírus SARS-CoV-2 em circulação. Estão abrangidas 2.100 farmácias, que representam 92% dos concelhos do país.