7.ª Temporada de Battlefield 2042: Turning Point com data marcada

A equipa de Battlefield revelou recentemente a 7ª Temporada de Battlefield 2042: Turning Point, com muitos motivos de interesse e novidades. Venham saber mais...

A 7ª Temporada de Battlefield 2042: Turning Point já tem data de lançamento, o que é o mesmo que dizer que as hostilidades começam a 19 de Março.

Esta nova temporada apresenta um violento e frenético combate suburbano onde praticamente tudo o que se vê pode ser destruído. Com dois novos mapas, um novo veículo, novas armas, bem como um novo equipamento e melhorias ao nível da jogabilidade, a 7ª Temporada traz o maior número de novos conteúdos para Battlefield 2042 desde o seu lançamento.

Estes acréscimos de conteúdo essencial estarão disponíveis para todos os jogadores como parte dos 30 níveis gratuitos no Battle Pass da 7ª Temporada; itens cosméticos complementares podem ser conseguidos através de uma versão Premium do Battle Pass.

No novíssimo mapa Haven da 7ª Temporada, a batalha leva os jogadores ao deserto do Atacama, no Chile. Nesta batalha sem lei, as forças russas aliaram-se a um novo inimigo conhecido como Thousand Petals Coalition para ajudá-los a capturar um reservatório de água vital no novo mapa. Baseado em guerra urbana, o cenário de Haven apresenta uma mistura de combate de infantaria e veículos, e é inspirado nos favoritos da longa história de Battlefield, que inclui Arica Harbor (Bad Company 2), Strike At Karkand (Battlefield 2) e Amiens (Battlefield 1).

A 7ª Temporada: Turning Point apresenta uma infinidade de novos itens para ajudar na luta desesperada pelo poder. A arma de assalto AK 5C oferece um excelente equilíbrio entre poder de fogo e precisão, é a parceira perfeita para combates de curta distância. A metralhadora SCZ-3 é também uma opção devastadora para os combates de curto alcance, especialmente quando equipada com um carregador de tambor para aumentar o tempo entre recargas. Obtém o melhor dos dois mundos com a metralhadora leve DFR Strife, com munição compatível, é alimentada por cinto para oferecer um tamanho de carregador e qualidade supressiva de um LMG, ao mesmo tempo que assegura a mobilidade de uma arma de assalto. Um clássico da história de Battlefield regressa ao repertório de armas e munições, o Predator SRAW, um míssil teleguiado para desativar e eliminar veículos terrestres e aéreos. Por último, mas não menos importante, assume os comandos do novíssimo XFAD-4 Draugr, um bombardeiro aéreo com tecnologia de ponta e controlado remotamente, destacando as bombas EMP e mísseis guiados por radar.

Além dos novos conteúdos, a 7ª Temporada oferece um novo Battle Pass, com armas poderosas e um equipamento útil que ajudará os jogadores a ter uma vantagem durante os combates, onde todas as vantagens são necessárias, inclui ainda novos itens cosméticos premium para intimidar os inimigos como nunca. Ao fazer login durante a 7ª Temporada, os Portadores do Pass do Ano 1 que não jogaram as duas temporadas anteriores vão desbloquear instantaneamente todo o hardware da 5ª e 6ª Temporada, incluindo o VHX D3 (Arma de Assalto), G428 (DMR), BFP.50 (Handgun), YUV-2 Pondhawk (Veículo), bolsas de saúde e munição, variantes de granadas e muito mais.

O mapa Stadium chega mais tarde à 7ª temporada, uma experiência de infantaria com intenso combate em distância curta que é jogável em Breakthrough, Conquest, Rush, Team Deathmatch e Free For All. Uma das melhorias mais solicitadas pela comunidade, o Stadium já fazia parte do mapa Hourglass, mas foi transformado num mapa independente com um visual atualizado.

Para dar a todos a oportunidade de fazer parte da ação, Battlefield 2042 Free Access irá regressar a todas as plataformas de 21 a 24 de março. Os jogadores que jogarem Battlefield 2042 durante este período, mas que não possuem o jogo, terão acesso a todo o conteúdo conseguido da 7ª Temporada, incluindo armas, mapas e melhorias na qualidade de vida. Após a conclusão do Acesso Gratuito, o jogo estará disponível com desconto e todo o progresso realizado será transferido para o jogo completo.

Turning Point é um verdadeiro trabalho de paixão da equipa de Battlefield, com mais de 2 anos de trabalho introduzindo novas armas, mapas e equipamentos, bem como as atualizações ao nível da qualidade de jogo, são um sinal de compromisso com os fãs da franquia Battlefield, incluindo as novas melhorias da 7ª temporada, como a recolha de armas e novas melhorias no écran de início.

A 7ª Temporada de Battlefield 2042: Turning Point será lançado a 19 de Março.