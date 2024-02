Consola Lenovo Legion Go já está 20% mais barata na Alemanha e custa 629 euros

A Lenovo também entrou na onda das consolas portáteis e lançou no dia 1 de setembro de 2023 a sua Legion Go por 799 euros. Mas as notícias recentes mostram que este equipamento já está 20% mais barato na Alemanha e custa agora 629 euros nalgumas lojas do país. Será que esse desconto também vai chegar a Portugal?

Legion Lenovo Go 20% mais barata na Alemanha

O mundo gaming está muito virado para as consolas portáteis, pois a mobilidade tem sido um dos aspetos mais procurados pelos jogadores nestes equipamentos. O mercado já conta com vários modelos, como a Steam Deck da Valve, a a ROG Ally da ASUS e a Legion Go da Lenovo. No entanto muitos modelos ainda mantém um preço que, para alguns jogadores, é excessivo, mas há agora boas notícias...

De acordo com as informações recentes, a Lenovo Legion Go já se encontra 20% mais barata na Alemanha e o seu preço desceu dos 799 euros recomendados pela marca chinesa para 629 euros. O preço foi detetado na loja X-Kom.

Espera-se que esta descida de preço aconteça também noutros países da Europa e, caso isso aconteça, em Portugal também deveremos ter em breve esta consola mais barata. Atualmente a Lenovo Legion Go continua a 799 euros no nosso país.

Um dos pontos fortes desta consola é que a nível de hardware, traz a poderosa APU AMD Ryzen Z1 Extreme e conta com os processadores AMD Ryzen Z1 ou Z1 Extreme. Conta com uma capacidade de 16 GB de memória LPDDR5X a 7.500 MHz e no que se refere ao armazenamento tem um SSD NVMe M.2 nas opções de 256 GB, 512 GB ou 1 TB.

Conta com uma configuração de 20 botões incluidos em dois comandos modulares e amovíveis que o jogador pode retirar do ecrã. Este mesmo ecrã é um Lenovo PureSight Gaming Display QHD+ com uma resolução de de 2.560 x 1.600, dimensões generosas com 8,8 polegadas e uma taxa de atualização a 144Hz.