YouTuber conduziu a sua Cybertruck através da água como se fosse um submarino. Veja!

A Cybertruck da Tesla é diferente de uma carrinha normal. Trata-se de uma pick-up elétrica que pretende enfrentar qualquer terreno, até mesmo a água. Mas como é que ela se comporta nestas condições? Um YouTuber descobriu-o ao submeter a sua Cybertruck a testes aquáticos bastante interessantes.

O YouTuber Taras Maksimuk, ou TechRax, é conhecido por destruir aparelhos de uma forma bastante criativa... e horrível. Já esmagou iPhones com martelos, derreteu telemóveis Samsung Galaxy com lava e disparou contra computadores portáteis com armas. Por isso, quando deitou as mãos a uma Cybertruck, não é de admirar que fizesse algo inesperado com ela.

O TechRax tem andado a fazer experiências com a Cybertruck há já algum tempo, mas só recentemente carregou um vídeo dos seus testes com água. No vídeo, ele conduz a sua Cybertruck através de várias poças de água, algumas das quais são tão profundas que cobrem a maior parte do veículo. Ele também ativa o modo Wade da Cybertruck, que supostamente ajuda a pick-up a navegar na água.

Os resultados são impressionantes

A Cybertruck não tem qualquer problema em atravessar a água, mesmo quando está quase submersa. É claro que não se trata de um teste científico e ninguém no seu perfeito juízo recomendaria tentar fazer isto em casa. Conduzir na água pode danificar o veículo e ser perigoso para si e para os outros. Contudo, mostra que a Cybertruck é uma máquina resistente e versátil que pode lidar com situações extremas.

Esta não é a primeira vez que os Teslas demonstram as suas capacidades na água. No passado, houve vídeos de Teslas a passar em ruas inundadas na China, onde os carros são feitos na fábrica Giga Shanghai. Estes vídeos surpreenderam e divertiram os utilizadores das redes sociais, que elogiaram os Teslas pelo seu desempenho e durabilidade.

Espera-se que a Cybertruck comece a ser entregue no final deste ano e já acumulou mais de 1 milhão de reservas. Será interessante ver a que outros testes e aventuras os proprietários da Cybertruck submeterão os seus veículos.

A Cybertruck da Tesla surgiu como uma figura polarizadora, atraindo tanto admiradores como críticos. Foi saudada como uma revolução no design das pick-ups por alguns, enquanto outros a veem como um testemunho da tendência de Elon Musk para o estilo em decadência.

