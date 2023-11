Pesadelo na Binance: CEO da maior exchange de criptomoedas do mundo demite-se

Changpeng Zhao anunciou a sua demissão como CEO da Binance! O empresário canadiano nascido na China está a demitir-se do cargo de diretor-executivo da maior exchange de criptomoedas do mundo, na sequência de um complexo processo judicial nos EUA.

"Cometi erros e devo assumir a responsabilidade", disse ele num comunicado divulgado no X.

https://twitter.com/cz_binance/status/1727063503125766367

Richard Teng, que ocupava o cargo de chefe global de mercados da Binance, foi nomeado como o novo executivo principal da empresa. As mudanças na estrutura executiva têm efeito imediato. Zhao continuará, portanto, envolvido na empresa que fundou há mais de seis anos, apenas na sua qualidade de acionista.

Zhao demite-se após um processo judicial nos EUA

A demissão de Zhao surge no seguimento de uma confissão de culpa apresentada pelo executivo e pela empresa que representava para resolver uma série de processos judiciais. Estes processos tinham sido movidos por várias agências federais norte-americanas e apontavam para a falta de um programa eficaz de combate ao branqueamento de capitais por parte da plataforma, entre outros.

O acordo judicial estipula que a Binance terá de pagar cerca de 4 mil milhões de dólares em multas. 3,4 mil milhões de dólares irão para a Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), naquela que é considerada a maior multa da história do gabinete. Outros 968 milhões de dólares destinam-se ao Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros.

A Binance tornou-se a maior bolsa de criptomoedas do mundo em parte devido aos crimes que cometeu, agora está a pagar uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA.

Disse o procurador-geral Merrick B. Garland. Ele acrescentou que as sanções contra a Binance também são uma mensagem para qualquer outra plataforma que tente violar a lei.

Binance deu luz verde a atores ilícitos

De acordo com o Treasury's Department, a Binance permitiu que atores ilícitos transacionassem livremente na exchange de criptomoedas, permitindo que organizações como o Hamas e a Al Qaeda se financiassem. Esta dinâmica, explicam, resultou numa violação das leis contra o branqueamento de capitais e até em ameaças ao sistema financeiro e à segurança nacional dos EUA.

Apesar de o acordo ilibar Zhao de uma série de acusações contra ele, fontes consultadas pelo The New York Times salientam que esta história ainda não terminou. Membros do Departamento de Justiça, que preferiram manter o anonimato, afirmaram que o empresário poderá enfrentar até 18 meses de prisão.

A demissão de Zhao é o mais recente dos eventos de alto perfil que tiveram um impacto negativo contra o mundo das criptomoedas. Um dos mais notáveis foi o de Sam Bankman-Fried, que este mês foi considerado culpado de fraude na sequência do encerramento da FTX, uma das cinco maiores plataformas de criptomoedas do mundo antes do seu colapso.

