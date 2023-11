É seguro usar Android Auto ou CarPlay num carro que não é nosso?

Termos as funcionalidades do smartphone (quase que) espelhadas no ecrã do nosso carro dá, hoje em dia, muito jeito. Mas, quando utilizamos um carro alheio e queremos essa facilidade também, será que é seguro recorrer-lhe?

A Apple e a Google não querem que nada nos falte e, por esse motivo, desenvolveram formas de integrarmos os nossos smartphones no ecrã do carro, de modo a termos, por ali, uma série de funcionalidades disponíveis.

Alguma vez se perguntou se será seguro utilizar o CarPlay ou o Android Auto num carro alheio, seja ele alugado ou emprestado?

De facto, ligar o smartphone ao carro é relativamente simples e essa facilidade pode levantar dúvidas no momento em que estamos ao volante de um carro que não é nosso.

Considerando que, hoje em dia, conhecemos formas muito criativas de roubo de dados, por USB ou mesmo sem fios, conectarmos um smartphone, que reúne uma série de informações pessoais, a um carro alheio não parece seguro.

Mas, então, que cuidados podemos ter num carro alheio?

Primeiro, caso a conexão seja via USB, devemos utilizar um cabo próprio, de modo a evitar a ligação a um cabo falso que possa inserir malware no smartphone.

Depois, se optarmos pelo Bluetooth, temos de prestar atenção aos dados que estão a ser sincronizados. Isto, porque os próprios sistemas operativos automóveis podem pedir permissão para importar contactos ou chamadas recentes, por exemplo, do smartphone. Uma vez que essas informações, depois de importadas, são armazenadas na memória do veículo, devemos rejeitar os pedidos.

De qualquer modo, podemos apagar a memória do veículo, através das Definições, assim que a viagem terminar.

Uma vez conectados, o sistema operativo do carro vai sugerir iniciar o CarPlay ou o Android Auto. A partir daqui, selecionado um deles e tendo seguido as precauções possíveis antes de iniciar uma das aplicações, estamos seguros. Isto, porque tudo o que acontecer daí para frente acontecerá no smartphone, e o ecrã do carro estará apenas a servir disso mesmo, ecrã, não armazenando nem processando dados.

O CarPlay e o Android Auto, além de estarem sob regulamentações e políticas de segurança rígidas, usam criptografia, mantendo os nossos dados privados, à partida.

