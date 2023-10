Há muitos anos que a MIUI é o centro dos smartphones da Xiaomi. Esta personalização do Android alarga a oferta da marca neste campo, melhorando aquilo que é oferecido aos utilizadores. Agora, a Xiaomi resolveu inovar e apresentou o HyperOS, o seu novo sistema operativo dedicado aos smartphones.

O universo Android tem visto muitas marcas a adotarem as suas próprias versões deste sistema. Mais que as suas personalizações, marcas como a Huawei optaram por criar soluções desenvolvidas desde a raiz e adaptadas aos seus equipamentos, algo que já se provou que funciona.

A mais recente a adotar esta filosofia é a Xiaomi. A marca chinesa apresentou hoje o seu próximo sistema operativo, o HyperOS. Foi o seu CEO, Lei Jun, que na rede social Weibo revelou que esta solução está a ser desenvolvida pela marca desde 2017.

Este substituto da MIUI será aparentemente uma mistura do Android e de um sistema próprio. Isso baseia-se numa arquitetura subjacente completamente reescrita e que supostamente permitirá aos utilizadores, veículos e casas inteligentes - de mais de 200 categorias de produtos - ligarem-se uns com os outros perfeitamente.

O HyperOS tem a missão de construir "uma estrutura de sistema unificada e integrada que suporte todo o ecossistema de dispositivos e apps". Esta nova plataforma será lançada nos próximos smartphones da série Xiaomi 14, que aparentemente entraram já em produção, embora não tenha sido divulgada uma data de lançamento.

Today marks a historic moment. After years of collective work, our new operating system, #XiaomiHyperOS, is set to make its official debut on #Xiaomi14Series. pic.twitter.com/bNJqIyD8y0