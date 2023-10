Atenção à Depressão Babet: Vento atinge o pico na hora do almoço

A depressão Babet chega esta terça-feira a Portugal continental. Segundo os especialistas, irá notar-se uma forte precipitação e também fortes rajadas de vento. A hora de almoço será crítica.

Segundo revela o IPMA, nos próximos dias, o estado do tempo em Portugal Continental vai ser condicionado pela aproximação e passagem de sucessivos sistemas frontais associados a depressões que se deslocam no Atlântico Norte em direção à Europa. Estas depressões transportam na sua circulação uma massa de ar com características tropicais, destacando-se o elevado conteúdo em vapor de água.

Babet: Rajadas de vento podem atingir os 90 km/h

Hoje a passagem de uma superfície frontal fria associada à Depressão BABET (nomeada pelo Serviço Meteorológico do Reino Unido) dará origem a precipitação, por vezes forte e persistente e vento do quadrante sul, com rajadas fortes no litoral e nas terras altas. Para este episódio foram já emitidos avisos meteorológicos pelo IPMA.

Em declarações à SIC Notícias, Mário Marques referiu que o vento vai atingir o "pico a partir da hora do almoço com rajadas que podem atingir os 90 km/h". Também a precipitação pode "ser particularmente intensa". O risco de inundações pode ser uma realidade.

Espera-se um novo episódio de agravamento das condições meteorológicas, no dia 19, com precipitação, por vezes forte e persistente e vento do quadrante sul, com rajadas fortes no litoral e nas terras altas, para o qual se emitirão novos avisos meteorológicos.

No final da semana, a precipitação acumulada em 5 dias, entre o dia 16 e o dia 20 inclusive, deverá atingir valores muito significativos, com a generalidade das regiões Norte e Centro a poderem superar valores acumulados na ordem de 100 mm e com algumas zonas montanhosas do litoral Norte a poderem mesmo superar 200 mm. A temperatura do ar tem tendência a diminuir, em especial a partir do dia 19.