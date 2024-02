Tesla vai corrigir o software de 8.700 veículos na China para evitar acidentes

Com a eletrificação cada vez mais frequente de veículos, é natural que surjam problemas que devem ser resolvidos no imediato, de forma a prevenir situações mais graves. Assim, as recentes notícias vindas do mundo automóvel revelam que a Tesla vai corrigir o software de 8.700 veículos na China de modo a evitar eventuais acidentes.

Tesla vai corrigir software em 8.700 carros na China

Segundo as informações avaçadas pela agência Reuters, a entidade reguladora do mercado da China disse nesta sexta-feira (23) que a Tesla vai corrigir o software em 8.700 veículos. Esta medida serve principalmente como uma forma de reduzir as probabilidades de acidentes.

Os detalhes da comunicação revelam que, do total de veículos envolvidos, 1.071 são Tesla Modelo S e Modelo X importados, enquanto que 7.629 respeitam ao Modelo 3 produzidos na China. A entidade reguladora do país asiático adianta que esta ação é descrita então como um recall de produto, de acordo com as regulamentações chinesas.

No entanto, as informações obtidas não esclarecem ao certo se os condutores dos veículos iriam necessitar, ou se seriam elegíveis, de devolver os carros afetados à Tesla para o respetivo reembolso.

Quanto ao problema de software em concreto, a notícia indica que alguns dos carros abrangidos por este recall apresentam comunicações de circuito integrado de câmera traseira instáveis devido a problemas de software. Como tal, o campo de visão do condutor estaria afetado quando este realiza a ação de marcha atrás o que, consequentemente, aumenta o risco de colisão do veículo. Portanto, estamos perante uma situação que pode representar e trazer vários riscos para a segurança, tal como acrescenta a entidade reguladora do mercado da China.