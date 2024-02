Tenham muita calma! O Gmail não vai acabar este ano como andam por aí a dizer

O Gmail é um dos serviços mais usados na Internet e a solução de email que milhões usam diariamente. Esta proposta da Google está agora no centro de uma pequena tempestade e que mostra bem o poder da Internet e de todas das suas comunidades. O mais importante a reter, por estranho que pareça, é que Gmail não vai acabar este ano como andam por aí a dizer.

A Internet criou mais uma história mirabolante

Foi há poucos dias que começou a surgir no X algumas publicações que ditavam o fim do Gmail imediatamente. Estes eram, na sua maioria, acompanhados por uma imagem de um suposto email que a Google enviava aos utilizadores e onde tudo era justificado. A data deste fim era o dia 1 de agosto de 2024.

Ainda que muitos estivessem a partilhar estas publicações por puro gozo e para alimentar esta ideia estranha, outros não o entenderam assim. Foram muitos os utilizadores que acreditaram neste final e que rapidamente começaram a entrar em pânico, sem saber o que usar no futuro para o seu email-

Não, o Gmail não vai acabar em breve

Claro que estas publicações não eram verdadeiras ou pelo menos propagavam informação falsa sem o saberem. Naturalmente que a Google não vai terminar o Gmail e este serviço, um dos pilares da Internet, vai manter-se a funcionar plenamente e sem qualquer restrição.

Curioso foi ver o impacto e a força que esta ideia ganhou rapidamente no X, tendo ficado rapidamente nos primeiros lugares dos temas mais explorados. Foi de tal forma importante que a Google viu-se obrigada a recorrer à conta do Gmail no X para negar que ia fechar o seu serviço de email.

A Google teve de ir ao X negar tudo

Na verdade, e como anunciado antes, a Google acaba com uma das formas de acesso ao Gmail. A versão HTML deste serviço irá ser descontinuada em dias, mantendo-se apenas uma forma de acesso. Esta versão estava já muito longe do que o serviço de email oferece e por isso este não é um problema para os utilizadores.

Este é mais um caso em que a Internet termina com um serviço disponibilizado. Os utilizadores, e como sempre, preferem dar ouvidos a rumores e a falsos testemunhos, o que depois acaba por se revelar uma mentira. Assim, e como dito no início, tenham muita calma que o Gmail não acabará este ano como andam por aí a dizer.