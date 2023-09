Google vai acabar com a versão mais básica do Gmail já no início de 2024

Apesar de estar presente em quase todas as plataformas, a Google tem ainda alguma herança histórica do Gmail. Uma delas, a vista Basic HTML parece ter agora os dias contados e vai desaparecer já no início de 2024, deixando alguns utilizadores sem alternativas.

As novidades que vemos surgir no mundo da tecnologia têm por norma algumas vítimas. Todas as que não conseguirem seguir a tendência e suportar estas novidades acabam por ficar sem serviços ou ter um acesso limitado a qualquer serviço, ou site na Internet.

Para eliminar esse problema, o Gmail oferecia aos utilizadores o acesso a uma versão Basic HTML, com funcionalidades restritas. Em contrapartida, esta podia ser usada em qualquer dispositivo, mesmo com ligações à Internet mais lentas ou sistemas com menos recursos.

O fim deste modo foi agora revelado, constando das páginas de suporte da Google para o Gmail. Ao mesmo tempo, uma mensagem de e-mail está a ser enviada. Discretamente, a gigante das pesquisas revelou que a partir de janeiro de 2024 esta versão deixará de estar disponível para os utilizadores.

Todos os que usavam esta versão vão ser transferidos para a básica, onde têm muitas mais funcionalidades. Claro que o consumo de recursos será ainda maior, havendo certamente sistemas que não a vão suportar ou vão ter uma experiência de utilização limitada.

O modo Basic HTML é uma versão simplificada da interface do Gmail, projetada para ser mais rápida e acessível. Oferece funcionalidades básicas de e-mail, permitindo enviar, receber e organizar as mensagens, mas sem muitos recursos e melhorias encontrados na experiência completa do Gmail.

Não se conhece a razão para a Google estar a eliminar este modo básico no Gmail. Provavelmente a diferença entre as interfaces e as funcionalidades oferecidas seja já grande demais e esteja assim a prejudicar a imagem da empresa e do seu serviço de e-mail.