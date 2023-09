O mercado automóvel está de olhos postos nos elétricos e uma maior oferta só beneficia os consumidores. Para além disso, há também algumas alterações na indústria que podem ajudar a ajustar o valor dos veículos. Nesse sentido, as últimas notícias indicam que o preço do hidróxido de cobalto, elemento usado nas baterias dos elétricos, cairam. Será que teremos elétricos mais baratos?

Valor do cobalto está mais baixo

Segundo as últimas informações, os preços do hidróxido de cobalto, elemento usado no fabrico de produtos químicos para as baterias dos carros elétricos, cairam recentemente devido a um aumento no fornecimento do seu principal fornecedor, a República Democrática do Congo. O hidróxido de cobalto é produzido no Congo, sendo um subproduto do cobre.

De acordo com a Benchmark Mineral Intelligence (BMI), as contas a pagar em agosto caíram para 46% do preço do cobalto metálico, em comparação com cerca de 90% no final do ano de 2021 e início de 2022, quando o cobalto metálico era negociado a rondar os 60.000 dólares por tonelada métrica. Atualmente, esse valor está a ser negociado pelos 32.000 dólares por tonelada.

Roman Aubry, analista da BMI, disse que "é pouco provável que vejamos os preços regressarem aos níveis de 2022 até que a procura seja capaz de acompanhar o enorme volume de cobalto disponível neste momento. No entanto, ao ritmo a que a indústria de EVs está a avançar, esperamos que a procura ultrapasse substancialmente a oferta em 2027".

Na Indonésia é também referido que o cobalto, subproduto do níquel, está igualmente a aumentar os excedentes. A BMI prevê que o fornecimento de cobalto da Indonésia seja mais do que o dobro, para mais de 19.000 toneladas este ano. Já no caso da República Democrática do Congo, estima-se que aumente mais de 14% para 169.000 toneladas, algo como 72% do total de quase 223.000 toneladas.

Resta assim saber se este panorama atual terá ou não algum impacto no preço dos carros elétricos.