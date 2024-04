Utilizadores poderão ter de pagar pelos resultados da Pesquisa baseada em IA da Google

A Google poderá cobrar pelos resultados da Pesquisa baseada em Inteligência Artificial (IA), tornando a sua Search Generative Experience (SGE) numa funcionalidade paga.

Há cerca de um ano, em maio de 2023, a Google reforçou a sua Pesquisa com IA generativa, por via de uma nova funcionalidade: a Search Generative Experience. Esta foi introduzida no Search Labs no Chrome para PC e na app Google (Android e iOS), nos EUA, e tem ajudado a gigante tecnológica a reunir comentários e a melhorar a experiência ao longo do tempo.

Agora, e quase um ano depois do lançamento, a Google está a considerar a possibilidade de tornar a SGE numa funcionalidade paga. Porém, não está a pensar numa oferta sem anúncios.

De acordo com o Financial Times, a Google está "a procurar opções, incluindo a adição de certos recursos de pesquisa com IA aos seus serviços de assinatura premium". Esta assinatura seria o plano Google One AI Premium de 19,99 dólares que oferece acesso ao Gemini Advanced.

Este pagamento é justificado com o facto de os resultados do SGE serem mais intensivos em termos de computação. Aliás, não haveria qualquer alteração à oferta existente da Pesquisa Google para todos os outros utilizadores, e o SGE continuaria a mostrar anúncios.

Inclusivamente, a Google partilhou com o Financial Times que "não está a trabalhar nem a considerar" uma experiência de pesquisa sem anúncios. Por sua vez, "continuará a desenvolver novos recursos e serviços premium para aprimorar" as suas ofertas de assinatura.

Os executivos da Google "ainda não tomaram uma decisão final sobre se ou quando" tornarão este pagamento real. Além disso, poderão disponibilizar apenas certas áreas da SGE aos utilizadores gratuitos.

Leia também: