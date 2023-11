Atualmente, quando falamos de jogos, já não nos limitamos apenas ao computador ou à consola. Os smartphones têm cada vez mais um papel fundamental neste segmento e já existe uma vasta oferta neste campo nas diversas categorias de conteúdos gaming. E as mais recentes notícias indicam que o jogo Monopoly Go foi o lançamento mobile mais lucrativo de 2023.

Monopoly Go: o lançamento mais lucrativo de 2023

Monopoly Go é um jogo criado pela Scopely que tem agora mais do que motivos para celebrar. Isto porque, de acordo com as informações, em sete meses, o título do popular jogo de tabuleiro numa variante mobile tornou-se no mais lucrativo deste ano de 2023.

Segundo os detalhes revelados, Monopoly Go, que foi lançado no mês de abril, já conseguiu ultrapassar a marca de mil milhões de dólares em receita, o que corresponde a algo como 200 milhões de dólares que entram nas contas da empresa todos os meses.

A criadora citou fontes do data.ai para afirmar que foram os primeiros a alcançarem esta marca num tempo tão curto de toda em toda a história dos jogos para dispositivos móveis. Mas certamente que estes números vão surpreender ainda mais no futuro, uma vez que o jogo continua a crescer na sua popularidade e já assinalou mais de 100 milhões de downloads.

Outras estatísticas mostram que o Monopoly Go conseguiu enviar para a prisão 6 mil milhões de jogadores no jogo e atingiu os 150 milhões de envios de convites de amigos na plataforma.

Este já é o terceiro jogo da Hasbro que a Scopely transforma e adapta para o segmento mobile, sendo também responsável pelo título Stumble Guys, que atualmente está a fazer um grande sucesso entre os jovens.

Possivelmente já viu Monopoly Go nos anúncios exibidos pelas aplicações que tem instaladas no seu smartphone ou tablets, mas se ficou curioso pode instalar o jogo que está disponível para Android e iOS.