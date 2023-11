Última hora: aprovado aumento do salário mínimo para 820 euros

O Governo assinou no passado dia 7 de outubro, com os parceiros sociais, um reforço do acordo de rendimentos, que prevê o aumento do Salário Mínimo Nacional para os 820 euros em 2024. Hoje, o Governo aprovou o decreto-lei que aumenta salário mínimo para 820 euros.

Salário Mínimo: aumento representa um acréscimo de 60 euros mensais

Apesar de toda a conjuntura que o país está a viver, o aumento do salário mínimo e pensões ainda pode avançar. No que diz respeito ao salário mínimo, o Governo aprovou hoje o aumento para 820 euros a partir de janeiro.

Segundo o comunicado...

O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto-lei que determina o aumento do salário mínimo nacional para os 820 euros a partir de 1 de janeiro de 2024, em cumprimento dos compromissos assumidos no âmbito do Reforço do Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade

O comunicado acrescenta que...