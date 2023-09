Coreia do Norte diz ter feito “ataque nuclear tático simulado”

O mundo tem os "olhos" postos na guerra entre a Rússia e a Ucrânia que se tem vindo a arrastar. Paralelamente, há outros países que têm vindo a testar ataques nucleares, como é a Coreia do Norte, sendo uma ameaça para o mundo.

Recentemente a Coreia do Norte diz ter realizado um "ataque nuclear tático simulado".

Ataque nuclear simulado foi para "avisar" inimigos

De acordo com a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA, a Coreia do Norte realizou este sábado um "ataque nuclear tático simulado".

Um ataque nuclear tático simulado foi realizado na madrugada de 02 de setembro para avisar os inimigos do perigo de uma guerra nuclear

Segundo o que foi revelado, no exercício foram usadas ogivas nucleares falsas montadas em dois mísseis de cruzeiro de longo alcance disparados na direção do mar Amarelo.

Do que se sabe, a operação foi uma resposta aos exercícios militares conjuntos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, que decorreram durante 11 dias e terminaram a 31 de agosto.

De referir também que a Coreia do Norte pretende colocar em órbita um satélite espião. No entanto, as tentativas têm vindo a falhar.

De relembrar que, na prática, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul continuam "tecnicamente" em guerra desde o conflito aconteceu entre 1950 e 1953. O conflito terminou com um cessar-fogo e não com um tratado de paz.