Como funciona a primeira App Store alternativa para o iPhone

O iOS 17.4, a nova versão do sistema operativo para o iPhone, inclui uma alteração muito importante para fazer cumprir a Lei dos Mercados Digitais: a possibilidade de os utilizadores utilizarem outras lojas de aplicações para além da própria App Store. Agora, quase um mês depois de esta medida ter entrado em vigor, apareceu a primeira alternativa.

Chama-se AltStore e, embora ainda não esteja disponível para descarregar no iPhone, foi a primeira a mostrar como funciona. Um dos criadores, Riley Testut, partilhou a sua interface num post do Threads.

A AltStore tem um design muito semelhante ao da App Store, com um menu de navegação inferior e a possibilidade de navegar pelas aplicações por categoria. As páginas das aplicações são visualmente simples, com imagens e informações e um botão que permite a instalação direta.

Steve Troughton-Smith, outro programador da AltStore, diz que a primeira alternativa à App Store também oferece "uma visão granular" das permissões solicitadas por essa aplicação com uma descrição do que cada uma significa.

Patreon como método de pagamento?

De momento, a AltStore tem um total de duas aplicações disponíveis. Uma é o Delta, um emulador de jogos que estará disponível para download gratuito. A outra é um gestor de transferências para iOS chamado Clip, que foi criado pelo próprio dono da AltSore.

O Clip, no entanto, será pago. Será necessária uma contribuição de 1 dólar ou mais no Patreon, a popular plataforma de financiamento para criadores de conteúdo, conforme revelado pelo TechCrunch. A alternativa à App Store para iPhone também oferecerá versões beta das suas duas aplicações por uma subscrição mensal de 3 dólares por mês.

A AltStore tem integração com o Patreon e pode associar o acesso às aplicações à sua conta Patreon, proporcionando-lhe uma relação pessoal completamente diferente com os seus utilizadores e permitindo-lhe utilizar o mesmo sistema de recompensas que utiliza para vídeos, publicações em blogs, produtos, etc.

Afirma Steve Troughton-Smithm, criador da AltStore.

O objetivo é simplesmente oferecer um meio de rendimento ao programador e poder evitar a comissão de 15-30% que a Apple implementa na sua App Store. A empresa de Cupertino, no entanto, obriga as lojas de aplicações alternativas a pagar 50 cêntimos por cada primeira instalação anual acima de um milhão.

