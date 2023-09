Intel recebe multa de 400 milhões de dólares da UE de um processo com décadas

A Intel foi multada em 376 milhões de euros (400 milhões de dólares), na sexta-feira, num processo antitrust da União Europeia decorrente da prática anticompetitivo do fabricante de chips norte-americano de bloquear rivais, há quase duas décadas.

Uma multa inicial recorde de 1,06 mil milhões de euros, aplicada em 2009 por esta infração e outras práticas, foi rejeitada no ano passado pelo Tribunal Geral, com sede no Luxemburgo, o segundo mais importante da Europa.

O tribunal, no entanto, concordou com a Comissão Europeia que a Intel excluiu ilegalmente rivais do mercado, o que levou o órgão antitrust da União Europeia a reabrir o caso.

A decisão de 2009 acusou a Intel de bloquear a rival Advanced Micro Devices

Na sexta-feira, o órgão de vigilância da UE disse que tinha reimposto uma multa por práticas entre novembro de 2002 e dezembro de 2006, quando a Intel pagou à HP, Acer e Lenovo para parar ou atrasar produtos rivais.

O Tribunal Geral confirmou que as restrições da Intel constituíram um abuso de posição dominante no mercado ao abrigo das regras de concorrência da UE.

Afirmou a Comissão Europeia, segundo um comunicado publicado ontem, dia 22 de Setembro.

A gigante disse que estava a avaliar as suas opções

Estamos a analisar a decisão e o montante da multa para determinar os possíveis fundamentos e perspetivas de sucesso de um recurso aos tribunais europeus.

Disse a empresa, num comunicado.

A Intel aguarda atualmente a aprovação pela Comissão de cerca de 10 mil milhões de euros de subvenções estatais alemãs para construir uma unidade de fabrico de chips na Alemanha.

A Comissão recorreu das outras partes da decisão do Tribunal Geral do ano passado, relacionadas com os descontos condicionais oferecidos pela Intel, para o Tribunal de Justiça da UE, o mais alto tribunal da Europa.

