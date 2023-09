Processadores Core Ultra Meteor Lake da Intel vão chegar a 14 de dezembro

Digam o que disserem, a Intel continua a ser a líder isolada no mercado dos processadores. E nos últimos tempos, a fabricante norte-americana mostra estar a apostar forte em técnicas e recursos inovadores para criar os mais poderosos chips. Recentemente, a empresa anunciou os novos processadores Core Ultra da 14.ª geração com nome de código Meteor Lake que vão chegar no dia 14 de dezembro de 2023.

Processadores Meteor Lake da Intel vão chegar a 14 de dezembro

Já sabíamos que esta era uma realidade que mais cedo ou mais tarde chegaria e agora finalmente a Intel anunciou que os seus próximos processadores Meteor Lake da 14.ª geração serão lançados no mercado no dia 14 de dezembro deste ano.

Entre os vários destaques para estes processadores, que se vão designar Core Ultra, é que são o primeiro CPU com chips diferentes para cada componente e é também o primeiro com o inovador nó de processo Intel 4. Para além disso, é também o primeiro CPU com um coprocessador interno de IA dedicado.

Tal como a própria empresa anuncia, este é o processador cliente com a maior eficiência energética que a empresa ja desenvolveu, contando ainda com o dobro do desempenho gráfico. Os novos CPUs ligam-se ao Windows da Microsoft que irá controlar de forma inteligente estes chips.

Os novos processadores são construídos de uma forma modular, a partir de blocos onde, por exemplo, o CPU e a GPU são peças separadas impressas em tamanhos diferentes e encaixadas juntas. Este processo é já usado por marcas como a AMD e Qualcomm, mas para a Intel ainda é algo recente.

A Intel diz que os CPUs Meteor Lake podem ver adicionados os seus gráficos Arc, o que incrementará a qualidade gráfica dos chips. E embora a empresa não tenha revelado nenhum número de desempenho, diz que a GPU pode "funcionar com uma tensão mínima muito mais baixa e atingir uma velocidade de clock máxima muito mais alta" comparativamente às iGPUs anteriores, acima de 2 GHz.

E o facto de também apostar na IA, mostra que estes novos chips estão mais do que preparados para as exigências do futuro tecnológico doméstico. Portanto, resta esperarmos para que a contagem decrescente termine, para podermos perceber o poder dos novos Intel Core Ultra Meteork Lake.

Leia também: