Funcionários da Apple França convocam greve antes do lançamento do iPhone 15

A Apple apresentou finalmente ao mundo a sua nova linha dos iPhone 15 e tudo indica que este mais recente smartphone da marca da maçã vai ser um verdadeiro sucesso de vendas, pois as pré-reservas do modelo iPhone 15 Pro Max já esgotaram e a data de envio foi adiada. Mas nem tudo está a correr como deveria, pois as recentes informações indicam que os funcionários da Apple França convocaram uma greve antes do lançamento do iPhone 15.

Trabalhadores da Apple França em greve

Segundo as informações avançadas pela Reuters, os sindicatos das lojas da Apple em França convocaram uma greve na sexta e no sábado, altura em que o novo iPhone 15 será oficialmente lançado no mercado. Esta greve teve como motivação a luta dos trabalhadores por melhores salários e também melhores condições de trabalho.

Entre esses sindicatos encontram-se a CGT, Unsa, CFTD e Cidre-CFTC e estas entidades pedem um aumento salarial de 7% como forma de compensar a inflação e também o fim do congelamento de contratações, situação que durou vários meses. Contudo, segundo os dirigentes dos sindicatos, a administração da empresa da maçã não se mostrou disponível para oferecer mais do que 4,5% de aumento de salário.

Num comunicado partilhado pelo sindicato CGT Apple Retail na rede social X/Twitter, foi indicado que "tendo a administração decidido ignorar as nossas exigências e preocupações perfeitamente legítimas, os quatro sindicatos da Apple Retail France convocaram uma greve nos dias 22 e 23 de setembro".

Para além disso, foi ainda referido que os representantes da divisão corporativa da Apple França e da equipa da Apple em Barcelona também convocaram greve. Segundo os detalhes, os sindicatos convocaram os trabalhadores para uma manifestação nesta sexta-feira (22) de amanhã na Ópera Garnier, que fica junto à principal loja da Apple em Paris.

Um funcionário do sindicato CGT Apple Retail disse que o apelo à greve foi enviado às 20 lojas francesas da Apple. Contudo, para já, a Apple França ainda não respondeu aos pedidos de comentário.