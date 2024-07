HomePod salva uma família de um incêndio provocado pelo cão (vídeo)

O reconhecimento de sons foi adicionado ao HomePod em 2023. Basicamente, a coluna inteligente da Apple reconhece os sons e pode desencadear ações. Além disso, a versão mini e a versão mais recente da coluna grande têm termómetro incorporado que pode detetar temperaturas elevadas. Uma das tecnologias salvou uma família de um incêndio.

HomePod "ouviu" o alarme de incêndio e "sentiu" o calor

O HomePod da Apple foi recentemente protagonista de uma história por salvar uma família no Colorado, avisando-os sobre um incêndio acidentalmente provocado pelo cão da família.

No dia 26 de junho, o Departamento de Bombeiros de Colorado Springs recebeu uma chamada sobre um incêndio doméstico e partilhou os detalhes e um vídeo no Facebook.

Os proprietários da casa foram alertados do incêndio pelo seu HomePod, que os acordou nas primeiras horas da manhã.

Segundo o Departamento de Bombeiros, os proprietários da casa receberam uma notificação de “alta temperatura” do HomePod, que os avisou sobre o incêndio. No entanto, o dispositivo não dispõe de uma função para enviar alertas relacionados com altas temperaturas.

O HomePod tem uma função de Reconhecimento de Sons, que pode detetar o som de um alarme de incêndio e enviar um aviso.

É provável que o altifalante tenha utilizado essa função para detetar o incêndio e enviar um aviso aos proprietários para os informar do ocorrido. Não está claro por que motivo a família não ouviu o alarme de incêndio que o HomePod deve ter detetado.

O Reconhecimento de Sons no HomePod envia um aviso para os iPhones, iPads e Apple Watches ligados, mas não fornece uma notificação sonora. A função pode ser ativada na aplicação Casa, abrindo as Definições da casa, indo a Segurança e proteção, depois Reconhecimento de som e a seguir Detetor de fumo e monóxido de carbono.

O incêndio foi causado acidentalmente pelo cão da família que ligou o fogão. Os proprietários tinham várias caixas em cima do fogão e, quando o cão se levantou nas patas traseiras para as olhar, girou o botão do fogão, ativando o queimador. O vídeo mostra o incêndio a começar pouco depois de o cão ter batido no botão.

Felizmente, os proprietários conseguiram apagar o incêndio antes da chegada dos bombeiros e não houve feridos, exceto pelo tratamento para a inalação de fumo.