Com o iOS 17 já acessível a todos os utilizadores do iPhone, muitos utilizadores ainda não decidiram fazer a atualização para esta nova versão. Para todos esses utilizadores, a Apple lançou agora uma nova atualização para a versão anterior deste sistema. Assim, surge o iOS 16.7.1, que traz correções importantes de segurança.

Chegou o iOS 16.7.1 para o iPhone

A cada nova versão do iOS, a Apple quer que os utilizadores atualizem o iPhone o mais depressa possível. Dessa forma ficam com acesso a todas as correções de segurança e a todas as novidades que a marca criou para os seus equipamentos.

Com o iOS 17 a taxa de adoção parece estar ainda longe do desejado pela Apple, com muitos a aguardarem pela próxima atualização ou por garantias de que os problemas que existem estão resolvidos. Os números não mentem e, na verdade, seguem o que já aconteceu no passado.

É neste cenário que a Apple resolveu lançar uma atualização para a versão anterior, criando assim o iOS 16.7.1. Segundo a empresa revela na descrição desta atualização, "esta atualização fornece correções de segurança importantes e é recomendada para todos os utilizadores".

iOS 16.71 is available for iPhones that haven’t updated to iOS 17 yet. This is on my iPhone 11 Pro Max and its available here as well. pic.twitter.com/q8TjsUyS1E — Aaron Zollo (@zollotech) October 10, 2023

Apple trata problema de segurança com atualização

A Apple já forneceu informações e detalhes sobre todas as novidades que o iOS 16.7.1 traz para o iPhone. Tal como foi especulado, esta atualização corrige a mesma vulnerabilidade corrigida para os utilizadores do iOS 17 na semana passada, quando aconteceu o lançamento do iOS 17.0.3.

Também como é habitual, a Apple apresentou também o iPadOS 16.7.1 com correções de segurança e outras melhorias. Assim, tal como o iPhone, também os utilizadores do iPad devem atualizar os seus equipamentos caso não estejam ainda a usar a versão 17 deste sistema operativo.

Esta atualização deve estar já disponível para os utilizadores que ainda não têm o iOS 17 instalado. Curiosamente, e por questões de compatibilidade, os modelos dp iPhone que não tiveram acesso ao iOS 17 vão poder instalar esta nova versão para assim ficarem protegidos contra as falhas de segurança encontradas.