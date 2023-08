Canadá usa SOS Emergência via Satélite do iPhone 14 no combate aos incêndios

Num cenário infernal, com fogos dantescos, o Canadá vê-se a braços com os piores incêndios dos últimos tempos. Pelo menos 20 mil desalojados, 4 bombeiros mortos, o rasto de destruição não tem fim. O fumo já alcançou vários continentes, chegando mesmo à Península Ibérica, Portugal foi um dos lesados. Os problemas no combate são de variadíssima ordem, até mesmo a falta de comunicações. Os habitantes em desespero perceberam que podem usar as chamadas via satélite do iPhone 14 para pedir ajuda.

Canadá vive uma época terrível de incêndios florestais

As chamadas de emergência via satélite (o SOS Emergência via Satélite) foram uma das grandes novidades na apresentação do iPhone 14, tal como a deteção de acidentes de viação. Estas duas novas funcionalidades salvaram já algumas vidas, como vários exemplos já publicados e documentados.

Contudo, esta funcionalidade de comunicação via satélite pode ser utilizada não só para chamadas de emergência em condições de sinal GSM inexistente, mas também para combater incêndios florestais. Foi o que fizeram no Canadá, tirando partido de uma funcionalidade do iPhone 14 para salvar a vida dos seus cidadãos.

Chamadas via satélite do iPhone 14 utilizadas para pedir ajuda

Os canadianos que lidavam com um incêndio florestal na sua cidade utilizaram as chamadas de emergência via satélite do iPhone 14 para contactar os serviços de emergência, apesar da falta de ligação às comunicações móveis.

Segundo informações de jornais locais, os residentes de Missanabie (que fica em Ontário, Canadá) utilizaram a funcionalidade do iPhone 14 para contactar os serviços de emergência enquanto combatiam um incêndio florestal em Dog Lake. Algumas pessoas juntaram-se para tentar substituir a falta de bombeiros, no combate às várias frentes de fogo que assolavam a região.

Na zona do Dog Lake, várias ilhas, zonas mais isoladas, ficaram sem comunicações móveis, não havendo forma de comunicar às autoridades os fogos e o pedido de ajuda.

Numa das várias ilhas do lago, os populares conseguiram alcançar a zona onde se encontrava o incêndio e usaram água do lago para apagar o fogo. Nesta zona, os fogos destruíram as antenas de comunicação, deixando os locais isolados.

Conseguimos obter ajuda das autoridades utilizando a nova função de chamada de SOS Emergência via Satélite do iPhone 14 quando nos aproximámos da ilha em chamas.

Afirmou Eric Belanger, um dos combatentes nestes incêndios.

As chamadas de emergência via satélite são apresentadas como uma opção quando não há sinal de telemóvel disponível. A facilidade de utilização permite que qualquer utilizador possa seguir as indicações apresentadas no ecrã do iPhone para obter um sinal do satélite mais próximo.