Alterações no serviço Mapas da Apple estão a tirar utilizadores ao Google Maps

A Apple tem melhorado substancialmente os seus mapas e acrescentado funcionalidades de grande valor para os utilizadores. Segundo um relatório, estas melhorias estão a conseguir trazer de volta utilizadores do iPhone para o Apple Maps em vez do Google Maps.

Durante muito tempo, o Mapas da Apple era uma confusão. Aliás, seguramente estarão lembrados que até o CEO da empresa, Tim Cook, pediu desculpas pela fraca qualidade. A plataforma apresentava resultados erráticos, imagens sem grande detalhe o que levou muitos utilizadores a, depois de iniciarem o seu iPhone, instalar o Google Maps.

Agora, as coisas melhoraram finalmente e os proprietários de iPhone começam a apreciar as mudanças que a Apple fez na sua aplicação de mapas, de acordo com um relatório do Wall Street Journal.

O Google Maps costumava ser a aplicação de mapas predefinida no iPhone e no iPad, mas isso mudou depois de o iOS 6 ter sido anunciado. O Mapas da Apple tinha muitos erros, incluindo etiquetas mal colocadas para pontos de referência e empresas e estradas em falta nas cidades. A experiência do utilizador era tão má que chegava a envergonhar a gigante de Cupertino.

Possivelmente esse foi o ponto de viragem. A empresa começou a desenvolver um trabalho fantástico nos Mapas e hoje já se bate lado a lado com o Google Maps em muitas funcionalidades basilares.

Design e fiabilidade são atualmente um trunfo nos Mapas da Apple

Alterações como um design atrativo, direções claras para os transportes públicos, rotas mais rápidas e uma melhor gestão da imprevisibilidade das rotas, estão a mudar a imagem da aplicação. Muitos utilizadores hoje já não abrem o Google Maps e deixam-se guiar pelas informações que o Mapas oferece. Mais ainda porque funciona num ecossistema muito completo.

Alguns utilizadores assíduos do Google Maps partilharam a sua opinião e ficaram surpresos com os resultados que obtiveram, quando a app Mapas da Apple foi utilizada num aeroporto. A aplicação foi capaz de detetar que estava no aeroporto e recomendou lojas e restaurantes no seu terminal.

Os utilizadores notaram que a plataforma da Apple está, em muitos casos, mais clara na informação que oferece do que o Google Maps. Aliás, comparando atualmente lado a lado as duas plataformas no que toca às informações de localização, ambas estão muito parecidas, com os trajetos muito idênticos e até com informações de trânsito a ombrear uma com a outra. Já para não falar em alertas de radares, entre outros motivos de interesse para o condutor, por exemplo.

Aliás, alguns dos utilizadores acham mesmo que o serviço da Apple, quando mostra as estradas permite uma melhor compreensão, isto porque os da Google estão cada vez mais carregados de pontos de interesse, que prejudicam a análise da rota.

App nativa é um grande trunfo para a Apple

Embora o iPhone traga nativamente o Mapas da Apple, a maioria dos utilizadores de imediato descarregava o Google Maps como alternativa. Contudo, o Mapas está mais integrado no iOS e os serviços que necessitam de direção utilizam o Apple Maps.

No Apple Watch, quando utilizamos a app Mapas a conduzir, permite perceber as informações através dos toque hápticos, o que ajuda os condutores a mudar de direção, sem ter de distrair a atenção da condução. Assim como muitas aplicações de terceiros hoje já não trazem o Google Maps, creditando confiança nos mapas que a Apple disponibiliza.

Mas atenção, a maioria dos utilizadores a conduzir ainda prefere o Google Maps. E o serviço da gigante das pesquisas ainda é o melhor do mercado. A verdade, contudo, é que o fosso entre os dois serviços é hoje infinitamente menor, o que dá à Apple um grande crédito sobre o seu esforço dos últimos anos.

No iOS 17, a Apple voltou a aproximar o seu serviço ao da Google e trouxe, entre outras coisas, a possibilidade do utilizador usar mapas em offline. Um trunfo que era da Google e que em breve cai por terra. Mas há mais, algumas novidades aparecerão com o lançamento final.