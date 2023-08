Quer trocar o seu iPhone usado por dinheiro? A Sell My Phone trata de tudo

A preocupação com a sustentabilidade do planeta está maior que nunca, muito por causa dos desastres naturais que têm vindo a assolar diversas regiões. A poluição é um fator extremamente preocupante, e o lixo eletrónico faz parte da equação. E se, ao mesmo tempo que ajuda nessa luta, ainda puder converter isso em dinheiro? Se tem um iPhone ou MacBook encostados, dê-lhes outro caminho.

Na verdade, nos equipamentos eletrónicos em geral, não é só a sua destruição que incide na questão da sustentabilidade ambiental. Também o processo de produção é preocupante, que por vezes se relaciona com emissões nocivas e utilização de grandes quantidades de água e de outros recursos naturais. É este o conceito de reciclagem, de minimizar o impacto ambiental.

Dessa forma, se tiver um iPhone ou MacBook parado, ou se simplesmente tem um modelo que para si já considera obsoleto, deixá-lo na gaveta não é a melhor solução. Não tem de passar pelo transtorno de arranjar um comprador num site de classificados, com todos os inconvenientes que isso pode acarretar. A Sell My Phone compra o seu equipamento!

Como sei se o meu equipamento é elegível?

O primeiro passo é visitar a página https://sellmyphone.pt/, onde ficará imediatamente a par de como tudo acontecerá. Basta clicar em Ver categorias e verá uma lista de quase 30 modelos de iPhone e 20 modelos de MacBook, que são elegíveis a serem comprados pela Sell My Phone.

Para que lhe seja apresentado um valor estimado, poderá escolher o seu modelo e, de seguida, escolher as características básicas: capacidade, operador e estado do equipamento. E isso inclui equipamentos danificados!

O valor apresentado trata-se meramente de uma estimativa. Quando o equipamento for sujeito a análise pelos especialistas, será então apresentado o valor final, que poderá ser superior ou inferior ao valor apresentado na estimativa, dependendo das condições reais identificadas na análise.

Como posso vender?

Após fazer o passo já referido, de seleção do equipamento e escolha de características, basta clicar em Vender e registar ou fazer login no site. Ser-lhe-á depois enviada uma embalagem para a sua morada para que, mais tarde, seja recolhida por um estafeta no dia que lhe for mais conveniente.

Será notificado assim que o pacote chegar às instalações da Sell My Phone, que num espaço de 48h irá informá-lo do valor efetivo do equipamento. Note que o controlo está do seu lado, já que pode aceitar ou recusar o valor proposto pela Sell My Phone, sendo apenas imputado o valor de custos logísticos no caso de recusa. Se aceitar, receberá o pagamento num espaço de 3 a 5 dias úteis, se quaisquer outros custos.

Em conclusão...

Novo caminho dado ao seu equipamento, gaveta mais limpa, e nova hipótese de um futuro utilizador adquirir um recondicionado em plenas capacidades de funcionamento. Um processo muito simples e seguro, que beneficia todos os intervenientes.

Sell My Phone