Caderneta Predial: Saiba como obter gratuitamente no portal da AT

A caderneta predial é uma estilo de cartão de cidadão de um imóvel. O documento possui todas as informações relevantes sobre o imóvel do ponto de vista fiscal, incluindo as suas características, a sua localização, a identificação do proprietário e o Valor Patrimonial Tributário (VPT). Saiba como obter este documento.

A emissão de cadernetas prediais é um serviço on-line que a AT disponibiliza aos contribuintes, de forma totalmente gratuita (a sua emissão pelos Serviços de Finanças é paga). As cadernetas prediais emitidas via internet têm a mesma validade e valor jurídico que as emitidas pelos Chefes de Finanças.

Caderneta Predial: É fácil obter e é gratuita...

Para obter a caderneta predial do seu imóvel basta que aceda aqui (deve autenticar-se no portal da Autoridade Tributária).

Tal como referido aqui, este documento é necessária para:

Comprovar a situação fiscal e matricial de um imóvel;

Fornecer informações sobre o prédio e/ou fração e respetivos proprietários;

Fazer um registo na Conservatória do Registo Predial;

Vender ou comprar casa;

Subscrever o seguro multirriscos-habitação;

Calcular o IMI;

Reavaliar o VPT;

Celebrar contratos de água e luz;

Obter certificado energético;

Pedir crédito à habitação.

Na página “Património Predial / Cadernetas” aqui pode consultar a caderneta de todos os imóveis de que seja proprietário. Para tal, no imóvel pretendido, clique em “Caderneta”. Se desejar, pode guardar a caderneta predial em formato PDF ou imprimi-la.