Atenção! Não dê este número a ninguém para não ter problemas

Todos nós estamos alertados para os mais variados esquemas fraudulentos que circulam na internet. Alguns é para roubar dinheiro, outros é para roubar as nossas contas de redes sociais, e-mail, etc. Esteja muito atento a este "novo" esquema!

Não envie nenhum código que recebeu por Facebook Messenger

Recebeu uma mensagem no WhatsApp ou Facebook Messenger de um suposto amigo a dizer " Estou tentando me cadastrar no Facebook no meu novo telefone e o Facebook não permite, eles me mostraram dois amigos com quem posso entrar em contato para me ajudar a conseguir um link. Por favor, se você conseguir o link, envie para mim para que eu possa fazer login "

O contacto é estranho, pois chega através de uma conta de um amigo (mas que, na verdade, também já foi pirateada).

Depois é solicitado para acedermos ao e-mail e enviar o código que recebemos.

E de facto o e-mail com o código chega, pois será esse código que os piratas vão usar para lhe roubar a conta. Tenha muito cuidado, não envie este número a ninguém e apague a mensagem. Se o fizer, os piratas irão ter acesso à sua conta, tal como fizeram com a conta que usaram para vos atacar.

Sugestões para não ser burlado...