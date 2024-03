Starlink já começou a vender internet ilimitada por 29 euros… aqui ao lado!!!

Imagine que lhe oferecem um serviço de internet ilimitada, sem fidelização, via satélite por 29 euros por mês, estaria interessado? Sim, já chegou a Espanha e a pergunta que se impõe é: quando traz a Starlink este tarifário para Portugal?

Internet ilimitada sem fidelização por 29 euros?

A Starlink anunciou uma nova redução dos preços das suas tarifas em Espanha. Depois de ter reduzido o custo do seu serviço normal há alguns dias (para 40 euros por mês e a antena a 225 euros), a empresa introduziu um plano básico mais barato que lhe permitirá ligar-se a partir de qualquer lugar.

Esta oferta é perfeita para quem vive em locais remotos e não tem acesso a um serviço de Internet ideal.

O novo plano custa 29 euros por mês e oferece Internet ilimitada, mas com uma condição. A Starlink chamou-lhe "Despriorizado", uma vez que os utilizadores deste plano são colocados atrás dos assinantes que pagam 40 euros.

Consequentemente, as velocidades serão mais lentas durante as horas de ponta, embora não sejam impostos limites à quota de dados.

Starlink a fazer concorrência à oferta estatal

A Internet da Starlink poderá rivalizar com o UNICO-Banda Ancha, o programa governamental que visa facilitar o acesso à Internet de alta velocidade em todo o território espanhol.

As zonas rurais são as mais difíceis, uma vez que, de acordo com dados oficiais espanhóis, existe apenas 65% de cobertura com débitos até 30 Mbps no país. Embora o Programa de Universalização de Infraestruturas Digitais para a Coesão (UNICO) ofereça acesso subsidiado para ligações até 100 Mbps, Elon Musk tem outra oferta.

Tal como em Portugal, os utilizadores que necessitem de acesso prioritário poderão adquirir pacotes de dados ilimitados no plano Prioritário, que vão de 40 GB (93 euros) a 6 TB (1.060 euros). Este plano é de localização fixa e orientado para as empresas, pelo que o custo do equipamento é dez vezes superior ao que o utilizador normal pagará (2389 euros).

Menos latência, melhor experiência

A SpaceX está também a trabalhar para reduzir a latência para menos de 20 milissegundos. Atualmente, o serviço tem cerca de 6000 satélites dedicados que oferecem ligação com latência entre 20 e 40 milissegundos.

De acordo com um documento oficial da empresa, as ligações Starlink nas horas de ponta são de 33 ms, enquanto no resto do mundo foram reduzidas em 25-35%.

A SpaceX referiu que, até 2024, irá adicionar mais locais de ligação à Internet (Pontos de Presença) e otimizar a localização dos gateways e os algoritmos de programação. Desta forma, o tráfego chegará o mais próximo possível do ponto de destino.

Além disso, a empresa promete melhorar o acesso à Internet nos aviões através do Starlink Aviation, um serviço que garantirá a conetividade em qualquer altura, mesmo quando se sobrevoa o oceano.