Videovigilância: Diretor nacional da PSP critica processo “kafkiano”…

A segurança do país, das cidades, pode ser feita de várias formas. Além da proteção humana, também a tecnologia pode ajudar neste grande desafio. O diretor nacional da PSP criticou hoje o que considerou ser um processo "um bocado kafkiano" que atrasa a instalação de sistemas de videovigilância no país.

Foi em Faro que o Diretor nacional da PSP criticou o processo de instalação de sistema de videoconferência para a segurança. Segundo Magina da Silva...

O processo que temos, de concessão e autorização de instalação dos sistemas de videovigilância, é um processo frustrante — resulta da lei –, um bocado kafkiano e com diversos intervenientes com visões completamente distintas das questões da segurança, nomeadamente a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), tem de se dizer. Portanto, há aqui ainda muita matéria, muita área para melhorar

O Diretor Nacional da PSP referiu ainda que...

...é difícil explicar a um senhor presidente de câmara que está disposto a investir na videovigilância que, a correr bem, [em] dois aninhos, poderá ver as câmaras instaladas

é necessário ultrapassar alguns traumas do Estado Novo, do ‘Big Brother’, do que lhe queiram chamar, no sentido de “incorporar definitivamente a videovigilância como uma ferramenta de segurança pública, considerada essencial para os objetivos de prevenção criminal, repressão criminal e resposta em tempo útil.