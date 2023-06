Curiosity da NASA enviou para a Terra um postal fantástico de Marte

O rover Curiosity da NASA captou uma imagem fantástica do planeta vermelho. Este postal mostra a paisagem de Marte iluminada durante a manhã e durante a tarde. Uma fusão temporal que dá a ideia de como é o céu visto pelos olhos do robô.

O cartão postal é uma interpretação artística da paisagem, com cores adicionadas a dois panoramas em preto e branco captados pelas câmaras de navegação do Curiosity. As imagens foram tiradas em 8 de abril às 9h20 e 15h40, horário local de Marte, proporcionando uma iluminação dramaticamente diferente.

Capturar duas horas do dia fornece sombras escuras porque a iluminação vem da esquerda e da direita, como pode ter num palco - mas, em vez das luzes do palco, estamos a contar com o Sol.

Disse o engenheiro do Curiosity Doug Ellison do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA no sul da Califórnia, que planeou e processou as imagens, num comunicado.

Curiosity diz olá de Marte

O rover Curiosity é uma missão da NASA que foi lançada em novembro de 2011 e chegou à superfície de Marte em agosto de 2012. Ele faz parte do programa Mars Science Laboratory (MSL) e foi projetado para explorar a geologia e o clima de Marte, além de determinar se o planeta já foi habitável no passado.

O Curiosity é um veículo robótico de grande porte, pesando cerca de uma tonelada. Ele possui seis rodas motrizes e é movido por energia nuclear, o que lhe permite operar por longos períodos de tempo sem depender de painéis solares. O rover tem aproximadamente o tamanho de um carro pequeno e é equipado com uma série de instrumentos científicos avançados.

Um dos principais objetivos do Curiosity é investigar a história geológica de Marte e determinar se o planeta já teve condições favoráveis à vida microbiana. Para isso, o rover está equipado com câmaras de alta resolução, espectrómetros e instrumentos para análise de amostras. Também possui um braço robótico que pode perfurar rochas e coletar amostras para análise nos seus laboratórios internos.

Manhã soalheira em Marte e tarde nublada

A fotografia mostra duas alturas do dia, uma mais azul e outra mais poeirenta. O azul foi adicionado ao postal relacionado com a imagem captada pela manhã e o amarelo às partes tiradas à tarde.

O Curiosity está no sopé do Monte Sharp, que fica a 5 km de altura dentro da Cratera Gale, onde o rover explora desde o pouso em 2012. Na distância além dos seus rastros está Marker Band Valley, uma área sinuosa na "região com sulfato" dentro da qual o rover descobriu sinais inesperados de um lago antigo.

Mais abaixo estão duas colinas - "Bolivar" e "Deepdale" - que o Curiosity descobriu enquanto explorava "Paraitepuy Pass". Somando-se à profundidade das sombras está o facto de que era inverno – um período de menor poeira no ar – no local do Curiosity quando as imagens foram tiradas.

As sombras de Marte ficam mais nítidas e profundas quando há pouca poeira e mais suaves quando há muita poeira.

Acrescentou Ellison.

O Curiosity, que pousou em Marte há mais de uma década, foi projetado para avaliar se Marte já teve um ambiente capaz de suportar pequenas formas de vida chamadas micróbios.

A imagem pode ser descarregada do site da NASA com uma fantástica resolução, um ótimo wallpaper para o seu computador.