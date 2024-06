Estudo afirma: mulheres nasceram para serem melhores astronautas do que os homens

Até hoje, nenhuma mulher pôs os pés na Lua. Atualmente, as mulheres astronautas representam apenas 11% de todos os astronautas nesta profissão. No entanto, a ciência sugere que elas estão muito mais bem preparadas para ir para o espaço do que os homens.

A força desconhecida das mulheres astronautas

Já foram efetuados vários estudos de investigação sobre esta questão. O mais recente, publicado na revista Nature Communications, analisa em particular as alterações no sistema imunitário.

É importante notar que se trata de um pequeno trabalho de investigação, mas que vem juntar-se à investigação existente e fornecer mais dados para outros trabalhos no mesmo sentido. É evidente que, apesar de durante muito tempo terem sido consideradas o sexo "fraco", as mulheres astronautas deveriam ter entrado no espaço muito mais cedo e, sobretudo, deveriam ter tido mais facilidades para que esses 11% fossem hoje muito mais elevados.

Este estudo centrou-se principalmente nos quatro membros da missão SpaceX Inspiration 4, que teve lugar em 2021. A bordo estavam Jared Isaacman, Hayley Arcenaux, Sian Proctor e Christopher Senbroski. Dois homens e duas mulheres. As suas amostras de sangue foram recolhidas antes e depois do voo espacial e os resultados foram comparados com os de 64 outros astronautas, desta vez da NASA.

E tornou-se evidente...

De facto, todos eles apresentavam aquilo a que se chama uma assinatura de voo espacial. Ou seja, alterações nos marcadores associados à inflamação, ao envelhecimento e à homeostase muscular, entre outros. No entanto, estas alterações não eram as mesmas nos astronautas masculinos e femininos.

Nos astronautas do sexo masculino, registaram-se muito mais alterações na expressão genética. Este termo refere-se aos genes que estão a ser utilizados num determinado momento. Todas as nossas células têm os mesmos genes, mas nem todos eles são utilizados em todas as células em todos os momentos.

Por exemplo, os genes que transportam as instruções para a síntese de insulina estão em todas as células, mas numa célula ocular nunca serão utilizados. Só são utilizados nas células do pâncreas, que é o órgão que segrega esta hormona.

Além disso, o pâncreas não produz insulina constantemente. A frequência com que o faz depende muito da quantidade de glucose no sangue. É por isso que dizemos que o gene da insulina só é expresso no pâncreas e apenas quando é necessário.

De acordo com este estudo, o voo espacial altera significativamente a expressão de muitos genes nas células masculinas. Foram sobretudo observadas alterações importantes nos genes que codificam a síntese de proteínas como a interleucina 6, a interleucina 8 e o fibrinogénio. Estas desempenham um papel essencial na resposta à infeção, à inflamação e à coagulação do sangue, respetivamente. Por conseguinte, estes processos são muito mais estáveis nas mulheres astronautas.

